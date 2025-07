Detenido un menor tras romper la valla y meterse con un todoterreno en el parque Wifi de Palma

Un menor de 16 años, de nacionalidad española condujo un todoterreno, un voluminoso Mercedes ML 350 automático, de color negro se subió a la acera, destrozó una valla y se introdujo con el vehículo en el parque Wifi de Palma. El turismo no figuraba como robado.Solo se detuvo al estrellarse contra una farola y dejó un trozo del parachoques del SUV en la tierra. Por fortuna no se cruzó nadie en su camino y no hubo que lamentar víctimas. Un guardia civil de la Comandancia se percató de lo sucedido. Acto seguido arrestó y esposó al conductor para evitar que se marchara. Finalmente, una patrulla de la Policía Nacional acudió al lugar y le detuvieron por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.15 horas del miércoles en la calle Manuel Azaña de Palma. Momentos antes el joven conductor de este Mercedes ML350 de color negro automático realizaba una conducción temeraria por las inmediaciones del parque Wifi de Palma. Al parecer dos personas se apearon del SUV momentos antes del siniestro. A continuación el adolescente dio un brusco acelerón y perdió el control del vehículo. Se subió a la acera, rompió la valla y se adentró en la zona verde por la zona del pipicán a toda velocidad. Solo una farola, que se interpuso en su camino hizo que se detuviera abruptamente tras estrellarse contra ella. Buena prueba de ello es que un trozo del parachoques quedó en la tierra.

La escena de la conducción temeraria de un adolescente en el todoterreno Mercedes negro y su posterior accidente fue presenciada por un agente del instituto armado, de guardia en la cercana sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares. Este se percató del inmenso peligro que suponía que el menor prosiguiera con su alocada conducción. Así, le detuvo y le esposó para evitar que pudiera huir.

Detención

Instantes después de recibir una alerta del 091 tras comunicarles el incidente, una patrulla de la Policía Nacional se personó poco después en el lugar. Los agentes detuvieron al conductor por un presunto delito contra la seguridad vial. La detención también fue comunicada a la Fiscalía de Menores.

Durante la mañana de este jueves, operarios municipales del Ayuntamiento de Palma se han encargado de reparar los numerosos daños causados por el adolescente al volante del voluminoso SUV. Así, estos han reparado de manera provisional la valla exterior del parque Wifi. También han enrollado la valla interna del pipicán. Este de momento ha quedado inutilizado hasta que se pueda reponer por completo.