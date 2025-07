Agresión sexual en el TIB: la joven que compartió el vídeo de un hombre masturbándose al lado de un bebé formaliza la denuncia

Una joven que viajaba en un TIB ha formalizado una denuncia por agresión sexual tras haber presenciado cómo un hombre se masturbaba a su lado, en presencia de un bebé. El caso, que se viralizó en redes sociales gracias a los vídeos que ella misma difundió, ha desatado un intenso debate sobre la seguridad en el transporte público.

“Qué horror, qué impotencia”

En las grabaciones publicadas durante las últimas dos semanas, la chica relataba en tiempo real su experiencia. “De verdad, qué horror, qué impotencia”, narró visiblemente alterada mientras explicaba que tuvo que cambiarse de asiento porque el hombre invadía su espacio personal. Según denunció, cuando se desplazó, el individuo comenzó a tocarse mientras se tapaba sus partes íntimas, todo ello con un bebé sentado a escasos metros.

Después de bajar del autobús, la joven grabó un segundo vídeo donde confesaba entre lágrimas: “No me preguntéis por qué, pero lo he pasado tan mal, que ahora me da por llorar, ahora que he bajado del bus. Se lo he dicho al conductor y me ha dicho que no podía hacer nada sin pruebas. Le he dicho que tenía un vídeo, pero no voy a denunciar, porque qué hago, ¿a quién se lo digo? No sé ni quién coño es, ¿qué hago, me enfrento a él?”.

Del miedo a la denuncia

Tras recibir cientos de mensajes de apoyo, finalmente decidió acudir a la Guardia Civil. “Muchísima gente me lo ha recomendado. He ido a denunciar y lo han catalogado como un delito de agresión sexual. Ahora a esperar cuál es el siguiente paso. TikTok me ha eliminado el vídeo por contenido sexual”, explicó en una nueva publicación.

Además, la joven puso una reclamación formal al TIB por la gestión del incidente. Según relató, el transporte público balear ha confirmado que han abierto un expediente sancionador contra la empresa subcontratada, algo que consideró un avance. “Vale que el problema inicial reside en que ese engendro tiene un problema de degeneración mental que debe resolver. Pero la realidad es que si este señor —el conductor— hubiese detenido la situación en el momento en que debió hacerlo, el agresor no se hubiese ido a su casa de rositas. Estoy contenta por si por lo menos esto hace mella en las empresas de transporte público”, reflexionó.

Un debate sobre la seguridad en los autobuses

La denuncia ha reavivado la discusión sobre los protocolos que deberían seguir los conductores ante situaciones de este tipo. “El chófer está para conducir de una manera segura, no para ser un chico/a para todo. Lo que hay que exigir es seguridad a bordo porque si la cosa se está poniendo así, las medidas tienen que ser igual de exageradas”, opinó un usuario en los comentarios. Mientras se tramita la denuncia, la víctima ha insistido en que su objetivo al contar su historia es “que otras mujeres tengan la seguridad y la valentía de hablar”, con la certeza de que hacerlo "tendrá consecuencias".