Muere una bañista francesa ahogada en la Playa de Palma cuando aún no había socorrista

Una bañista francesa, de 70 años, ha muerto ahogada en la Playa de Palma cuando aún no había socorristas, al no haber comenzado su turno. Pese a ello rescatadores fuera de servicio acudieron en su auxilio, al verla flotando boca abajo en el agua. Los intentos de reanimación resultaron vanos y la víctima no remontó la situación. Desde la Unión Socorristes Mallorca piden que se depuren responsabilidades y reclaman "cambios estructurales urgentes" para que estos ahogamientos sin vigilancia no se repitan. "Hacemos responsable a la Dirección General de Emergencias por no garantizar un dispositivo de salvamento activo desde primera hora de la mañana", abundan. Hace apenas unas semanas, el pasado 18 de junio hubo un incidente de similares características en Peguera. En esta ocasión hubo mucha más fortuna. Un bañista de 86 años sufrió un desvanecimiento en el mar cuando un socorrista estaba a punto de concluir su jornada. El rescatador reaccionó con celeridad, le sacaron del agua y le lograron reanimar. La Unión de Socorristas de Calvià denunció entonces los riesgos que suponen los horarios encorsetados de vigilancia.

El trágico incidente ha ocurrido sobre las 10.55 horas en la Playa de Palma. Una mujer francesa de 70 años se bañaba en el mar cuando de repente se ha sentido indispuesta y se ha ahogado. En ese momento un socorrista aún fuera de servicio se ha percatado de que una bañista estaba flotando boca abajo. Acto seguido, el rescatador la ha sacado del agua con celeridad y la ha llevado a la arena.

A continuación los otros socorristas que se disponían a empezar su jornada se han topado con la trágica situación de esta mujer. Entre todos ellos han comenzado a realizar a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar. También han dado aviso a los servicios de emergencia para que acudieran de inmediato.

Los socorristas se han empleado a fondo con las maniobras de resucitación de la víctima, pero esta no respondía en ningún momento a los estímulos. Al cabo de media hora, han constatado que la bañista no reaccionaba ni tenía constantes vitales. Cuando han llegado las asistencias sanitarias del Ib-salut, estas han confirmado su fallecimiento. También se han movilizado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma.

Ante la muerte de esta mujer francesa cuando se bañaba en la Playa de Palma, la Unión Socorristes Mallorca ha reaccionado con contundencia para criticar la desprotección de los bañistas al no ampliar el horario de los vigilantes para que presten servicio.

"Queremos expresar nuestra más profunda consternación y pesar ante el trágico fallecimiento en la mañana de hoy de una turista francesa de aproximadamente 70 años en la Playa de Palma antes del inicio oficial del servicio de socorrismo", han afirmado.

Reivindicaciones

En este sentido, este sindicato de socorristas ha hecho hincapié en que, al ocurrir la muerte de la bañista antes de las 11.00 horas y de la entrada oficial del servicio. "Expone nuevamente la negligente falta de cobertura de los tramos horarios más críticos del día", subrayan. Así indican que tanto la afluencia de personas y el servicio de hamacas se produce "antes del izado de banderas en los puestos" de vigilancia. También han puntualizado que, en este caso, la víctima "ha sido retirada del agua por un socorrista que estaba entrenando fuera de turno". Desde la Unión Socorristes Mallorca se insiste en que el ahogamiento de esta mujer durante "la ausencia de vigilancia activa en ese tramo horario fue determinante".

En definitiva las reivindicaciones de la Unión Socorristes Mallorca se resumen en "cobertura integral del servicio de socorrismo desde antes del inicio de la afluencia masiva, no desde las 11.00 horas". También reclaman una revisión de los pliegos técnicos "que permiten estas coberturas deficitarias y peligrosas", Asimismo proponen la supresión de la "figura ficticia del socorrista reactivo" como medida de contingencia. Por último instan a la apertura de una investigación administrativa "para depurar responsabilidades institucionales y contractuales"