Condenado a tres años de cárcel por quemar su casa con su mujer y su hijo dentro en Palma

Un hombre ha sido condenado a tres años de cárcel por quemar su casa de Palma con su mujer y su hijo dentro. El acusado, que no aceptaba que su pareja quisiera poner fin a su matrimonio, roció la vivienda con gasolina y provocó dos incendios. Cuando las víctimas lograron escapar y se refugiaron en un coche, fue tras ellas y también intentó quemar el vehículo con ellas dentro. Como no lo consiguió, lo destrozó con un adoquín. El hombre fue a una gasolinera a comprar más combustible y regresó a la casa para provocar otro incendio, pero el hermano de su pareja se lo impidió y fue agredido. En una vista celebrada ayer en un juzgado de lo penal de Palma, el procesado reconoció los hechos y se declaró autor de delitos de daños, amenazas y coacciones tras el acuerdo alcanzado entre su defensa, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por su exmujer. La magistrada lo condenó en el acto.

Los hechos ocurrieron el año pasado en el domicilio donde convivían el hombre, su mujer, el hijo que tenían en común y otro hijo de ella en la urbanización Can Valent, en la zona de s'Hostalot. La relación de la pareja estaba muy deteriorada por el control que él ejercía sobre la mujer. La víctima le había anunciado que quería separarse, a lo que el acusado respondía amenazándola: "Yo me mataré o iré a la cárcel, pero tú vas a quedarte sin nada".

Garrafas de gasolina halladas en casa del detenido. / CNP

Hacia las cinco de la tarde de 25 de julio de 2024, el hombre derramó un bidón de gasolina en el vestidor de la vivienda, empapando la ropa de la mujer, y le prendió fuego. La víctima consiguió sofocar las llamas, pero el acusado siguió esparciendo combustible por el dormitorio y la cama y provocó un nuevo incendio. La casa empezó a llenarse de humo y la mujer cogió a su hijo y las llaves del coche para escapar y ambos salieron de la vivienda. "El coche también te lo voy a reventar", le anunció el hombre.

Intentó quemar el coche

Cuando la mujer y el menor estaban dentro del vehículo, el procesado roció de gasolina el techo y trató de prenderle fuego con un mechero. No lo consiguió y cogió entonces un adoquín con la que empezó a golpear, rompiendo la luna delantera, la trasera y la ventanilla del copiloto. La mujer logró arrancar el vehículo y escapó a toda prisa. El hombre, que se había quedado sin gasolina, se dirigió a una estación de servicio cercana y regresó al inmueble con otro bidón de gasolina para provocar un nuevo incendio. El hermano de la mujer se lo impidió y el acusado le agredió, causándole diversas lesiones. El incendio en la vivienda quedó sofocado por la rápida acción de los vecinos y de los bomberos, aunque la casa sufrió cuantiosos daños que han sido tasados en 50.000 euros.

El hombre fue detenido por la Policía Nacional ese mismo día e ingresó en prisión preventiva. La Fiscalía le imputó delitos de daños, amenazas, coacciones y lesiones, por lo que solicitó penas que sumaban nueve años de cárcel. Las partes alcanzaron ayer un acuerdo de conformidad y la pena quedó fijada finalmente en tres años de cárcel.