Una joven violada en s'Arenal: "Intenté defenderme, pero estaba contra la pared y no podía hacer nada"

Una joven holandesa ha acusado hoy a un compatriota de violarla en un hotel de s'Arenal en el verano de 2023. Durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, la chica ha explicado que el acusado la abordó en una zona apartada del establecimiento y la forzó a mantener relaciones. "Fuimos juntos en el ascensor para buscar un colchón. Ahí empezó a darme besos y le dije que no quería eso. Me llevó a la lavandería y me dio más besos. Yo trataba de defenderme, pero estaba contra la pared y no podía hacer nada", ha explicado la joven, que ha detallado cómo luego el acusado la penetró y la obligó a hacerle una felación. Según su versión, el procesado no hizo caso a sus reiteradas negativas. "Cállate y sigue", le espetó, según la víctima.

La Fiscalía solicita una condena de 10 años de prisión para el procesado, que ha pedido declarar en último lugar en el juicio. El joven ha consignado 10.000 euros para indemnizar a la perjudicada en caso de ser condenado y lograr así una posible atenuante de reparación del daño, pero en principio ha rechazado un pacto con el ministerio público y previsiblemente defenderá su inocencia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de agosto de 2023 y desde entonces el joven está en prisión provisional. Según relata el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado llevó a la víctima a la zona de lavandería del primero piso del hotel en el que ambos estaban alojados por separado. Con el pretexto de coger allí un colchón extra, la engañó para que entrase en el habitáculo.

Una vez allí, el procesado arrinconó a la mujer contra la pared y comenzó a manosearla y la penetró "mientras ella decía hasta en cinco ocasiones que no lo hiciera", detalla la Fiscalía en su escrito de acusación. Tras esta violación, obligó a la chica a arrodillarse y practicarle una felación. La víctima consiguió zafarse, salió del habitáculo y se dirigió al ascensor. El acusado fue tras ella, volvió a arrinconarla y se metió con ella en el elevador, donde la besó contra su voluntad hasta que llegaron al tercer piso.

La víctima denunció lo ocurrido y fue atendida en un centro médico, donde los facultativos detectaron dos hematomas en sus antebrazos. El sospechoso fue detenido ese mismo día y desde entonces permanece en prisión preventiva por orden judicial. La Fiscalía le imputa un delito de agresión sexual con violencia y acceso carnal, por el que reclama una condena de 10 años de prisión y otros tantos de libertad vigilada. También solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años y que la indemnice con 20.150 euros por las lesiones y los daños morales.