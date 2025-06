La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el acusado de violar a un niño drogándolo con morfina en Inca

El fiscal ha mantenido hoy su petición de 15 años de prisión para el hombre acusado de violar casi a diario a un niño tras sedarlo con morfina en Inca. Al concluir el juicio, en el que el menor ha ratificado a puerta cerrada que sufrió agresiones sexuales por parte del sospechoso a lo largo de varios años, el ministerio público ha pedido al tribunal que lo condene por un delito continuado de agresión sexual con penetración. El procesado, por su parte, ha negado todos los cargos: "Nunca le he agredido, soy inocente".

La víctima, que sufrió las violaciones cuando tenía entre 11 y 15 años, ha declarado a puerta cerrada porque todavía es menor de edad. En su declaración, según ha esgrimido el fiscal en sus conclusiones finales, ha detallado cómo el sospechoso lo sometió entre 2018 y 2022 a abusos y agresiones sexuales cuando convivieron porque era amigo de su madre. El ministerio público ha sostenido que el hombre comenzó con tocamientos al menor para luego acabar "sometiéndolo a penetraciones prácticamente diarias". De acuerdo con la tesis de la acusación, el hombre ofrecía todas las noches al niño un vaso de leche en el que había disuelto un potente fármaco sedante. De hecho, el niño relató que se quedaba dormido "al instante" y que cuando sufría las violaciones en mitad de la noche "no podía responder".

Dos psicólogos que han atendido al menor tras salir a la luz las agresiones sexuales han asegurado que existe una "altísima probabilidad de que los hechos sean ciertos", ya que aporta "muchísimos detalles". "Se percibía su vulnerabilidad a simple vista, se podía ver el daño que había sufrido", han detallado. Sobre la conducta del encausado, han apuntado que "había manipulación, amenazas y fuerza física". "No es habitual tanta agresividad y tanta violencia, ni tal nivel de ensañamiento", han concluido.

"Le arranco la cabeza"

La madre de la víctima, por su parte, ha confirmado la relación de amistad que le unía con el acusado, al que conoció porque era el marido de un compañero suyo de trabajo y acabó acogiéndole en su casa cuando se separaron. Se ha referido en todo momento a él como "ese ser" y le ha acusado abiertamente de "pederasta y pedófilo". La mujer ha contado que el hombre "se extralimitaba" durante el periodo en el que convivieron y llegó a ejercer de padre sin que ella se lo hubiera pedido, lo que provocaba frecuentes discusiones. "Yo le dije muchas veces que no quería que durmiera con los niños, pero no me hacía caso. Mi hijo le llamaba papá y a mí me anuló como persona, hizo creer al niño que yo no lo quería. Lo tenía acaparado", ha explicado. En cualquier caso, ha negado tener sospechas en esos momentos de que abusara del niño. "Si me hubiera enterado de algo, le arranco la cabeza", ha sentenciado la mujer.

El acusado ha negado todos los cargos. "Nunca le he agredido, soy inocente", ha afirmado en su declaración. "Si le hubiera echado algo en la leche, habría notado un sabor amargo", ha señalado para negar que drogase al menor para violarlo. El hombre ha reconocido que él, la víctima y su hermano dormían en la misma habitación, pero ha negado haberlo sometido a tocamientos y violaciones de forma sistemática. También ha asegurado que sufre problemas de disfunción eréctil "desde hace siete años" y ha admitido que tenía varios fármacos "como fentanilo", en el domicilio donde convivía con la víctima, al que ha definido como "fantasioso y mentirosillo", y su madre, que ejerce la acusación particular en el proceso judicial.

30.000 euros

El ministerio público, además de la condena de 15 años de prisión, ha solicitado una indemnización de 30.000 euros para el menor por los daños morales y las secuelas psicológicas que padece. El juicio quedó visto para sentencia.