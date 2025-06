Detenida una casera tras cambiar la cerradura de la vivienda de Palma que tenía alquilada a una familia y sacar a la calle las pertenencias de sus inquilinos

La casera de una vivienda alquilada verbalmente a una familia en Palma cambió la cerradura de la puerta para que no pudieran acceder sus inquilinos, les sacó todas sus pertenencias y las echó en la calle. Después de que la propietaria incurriera en multitud de contradicciones para tratar de justificar su comportamiento, agentes de la Policía Local de Palma la han detenido por presuntos delitos de allanamiento de morada, coacciones y daños.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 12 de junio en el barrio de Puntiró, en Palma. Una familia, compuesta por tres adultos y cinco menores, no podían entrar en una vivienda que había alquilado verbalmente. La dueña había cambiado la cerradura, por segunda vez en un mes, y los inquilinos no pudieron acceder al interior del inmueble. Además, los arrendatarios se habían encontrado todas sus pertenencias tiradas en la calle.

Tras denunciar lo ocurrido, una patrulla de la Unitat de Seguretat Integral (USEI) de la Policía Local de Palma se desplazó rápidamente al lugar para averiguar qué era lo que ocurría. Cuando los agentes se entrevistaron con los afectados, estos les explicaron que habitaban una casa de invitados de una finca, mediante con contrato verbal de alquiler. Como prueba para sustentar sus afirmaciones, aportaron justificantes de pago que respaldaban sus afirmaciones.

Los inquilinos también aseguraron que no era la primera vez que sufrían un incidente de estas características protagonizado por su casera. Así el pasado mes de mayo la propietaria ya les había cambiado sin previo aviso la cerradura de acceso a la vivienda. También les cortó súbitamente los suministros de la luz y del agua. Tras denunciar estos hechos, obligaron a la dueña del inmueble a restablecer la normalidad. En esta nueva ocasión, al regresar, la familia de inquilinos se encontraron de nuevo el bombín de la cerradura cambiado. Después de reiteradas llamadas telefónicas a la propietaria del inmueble, esta se negó a contestarles.

La nevera sacada a la acera

A continuación los agentes de la USEI contactaron con la casera, pero esta les ofreció una versión contradictoria. Pese a la documentación que le habían presentado los inquilinos en las que acreditaban los pagos a la propietaria, esta aseguraba que les permitía vivir allí sin contraprestación económica alguna. A modo de excusa, aseguró no haber visto a nadie esa mañana en el lugar y consideró, supuestamente, que se habían marchado de forma voluntaria. Por este motivo, la arrendadora aseguró que decidió cambiar la cerradura.

Cuando los policías le preguntaron por los enseres personales de esta familia, la casera negó su existencia en el interior. No obstante no permitió a los efectivos policiales que traspasaran el umbral de la casa. No obstante, durante la inspección de los alrededores, los agentes localizaron en la acera, a unos 80 metros de distancia, una nevera que la familia afectada reconoció de su propiedad. Esta se encontraba dentro de la casa esa misma mañana.

Ante la evidente contradicción de la declaración de la propietaria de la vivienda, los agentes de la USEI de la Policía Local de Palma la detuvieron por presuntos delitos de allanamiento de morada, coacciones y daños.