Amplían la búsqueda de la pareja desaparecida desde sa Dragonera a Cala Figuera

Prosigue la búsqueda de la pareja desaparecida desde el sábado en el mar frente a las costas de Calvià, hasta ahora sin resultado. La lancha Salvamar Libertas de Salvamento Marítimo y la patrullera del Servicio Marítimo y un helicóptero de la Guardia Civil han ampliado paulatinamente la zona de rastreo, que se extiende desde sa Dragonera a Cala Figuera, en el extremo oeste de la Bahía de Palma. Desde los servicios de emergencia indican que por ahora no ha aparecido el menor rastro de los desaparecidos, Juan Herrera y Angelita Silva, de 67 y 57 años.

La Guardia Civil ha establecido el puesto de mando de la búsqueda en el puerto de Sant Elm, donde permanece la lancha Zaragall, en la que la pareja salió el sábado a navegar frente a las costas de Calvià y que fue localizada sin nadie a bordo y a la deriva el lunes por la noche cerca de sa Dragonera. Del análisis del GPS de la lancha se desprende que el sábado por la tarde habían pasado varias horas detenidos a unas nueve millas mar adentro, frente a El Toro. Ese fue el punto donde se centró la búsqueda ayer, sin resultado. Las embarcaciones de los cuerpos de emergencia han ido extendiendo paulatinamente la zona de rastreo, que se extiende hoy a todo el litoral suroeste de Mallorca, desde sa Dragonera a Cala Figuera.

Hasta ahora no se ha hallado el menor rastro de los dos desaparecidos. El lunes por la noche, en las primeras horas de búsqueda, la tripulacion del helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo vislumbró un chaleco flotando al norte de sa Dragonera, en la costa de la Serra de Tramuntana, pero no pudieron recuperarlo por la falta de luz y las malas condiciones del mar, y no hay ninguna constancia de que perteneciera a la Zaragall.

La Zaragall, atracada en el puerto de Sant Elm. / Efe

Juan Herrera, de 67 años, se jubiló como subinspector de la Polícía Local de Calvià hace dos años. Su pareja, Angelita Silva, de 57 años, es propietaria de un comercio en Santa Ponça. La pareja partió de Port Adriano a bordo de la Zaragall, propiedad de Herrera, el sábado por la mañana con la intención de pasar un día de navegación y pesca frente a las costas de Calvià, pero no regresaron. El lunes, tras denunciar la desaparición de la pareja, un hijo de Angelita alquiló una barca y localizó por la tarde la Zaragall a la deriva a una milla de sa Dragonera. No había nadie a bordo, pero estaban todas las pertenencias de la pareja. El análisis del GPS permitió confirmar que el sábado habían estado varias horas detenidos a unas nueve millas de El Toro, y allí se centró la primer fase de la búsqueda, que ante la falta de resultados se ha ido extendiendo paulatinamente.