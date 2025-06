El jurado popular empieza a deliberar sobre el asesinato de es Carnatge

El jurado popular ha empezado hoy a deliberar sobre el asesinato de es Carnatge. El magistrado presidente del tribunal, Javier Burgos Neira, ha entregado a los jurados el objeto del veredicto, las cuestiones que deben declarar si han quedado probadas o no en la vista oral. Con ellas determinarán si Ricardo A.M. asesinó a martillazos a Melanio Valverde en su chabola y luego le prendió fuego para borrar pruebas. El jurado popular quedó incomunicado y bajo custodia policial a la espera de que alcancen un acuerdo. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, piden 20,5 y 25 años de cárcel para el sospechoso respectivamente. La defensa, por su parte, sostiene que no hay pruebas contra él y solicita su absolución.

Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2022, cuando los bomberos fueron alertados de que se había declarado un gran incendio en una chabola. Tras sofocar las llamas hallaron un cadáver carbonizado que, a través de las pruebas de ADN, fue identificado como Melanio Valverde, un ecuatoriano de 56 años que llevaba un tiempo instalado allí. Inicialmente, se barajó que se tratara de un incendio fortuito, pero la autopsia reveló que la víctima había recibido varios martillazos. Además, las pruebas en la escena permitieron descubrir que el fuego fue provocado. Valverde había sufrido algunos ataques homófobos en los meses anteriores al crimen, por lo que la Policía sospechó que podría tratarse de un crimen de odio. La investigación quedó estancada y el juzgado llegó a archivar provisionalmente la causa ante la falta de avances.

Hasta 25 años de prisión

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional siguió realizando gestiones durante meses. Más de un año después del asesinato, en febrero de 2023, la Policía detuvo a Ricardo A.M. Vecino de la zona y con antecedentes por delitos menores, reconoció que conocía a la víctima porque solía pasear con su perro por es Carnatge. Admitió también que en alguna ocasión bebieron cervezas juntos, pero siempre se desvinculó del asesinato. La Policía descartó que se tratara de un ataque homófobo y sospecha que el crimen fue una venganza porque la víctima le echó de la chabola, pero no hay certezas sobre el móvil del asesinato. La Fiscalía reclama para el acusado 20 años y cinco meses de prisión, la acusación particular -ejercida por la familia de la víctima- solicita 25 años de cárcel y la defensa, la absolución.