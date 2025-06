Desaparecidos en el mar de Mallorca: ¿Qué les pasó a Juan y Angelita?

Embarcaciones y un helicóptero de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil siguen buscando a la pareja que desapareció el sábado tras salir a navegar frente a las costas de El Toro, en Calvià. La embarcación, de nombre Zaragall, fue localizada por el hijo de la mujer el lunes por la tarde vacía y a la deriva a una milla de sa Dragonera, sin señales de violencia y con todos sus efectos personales a bordo. Los investigadores sospechan que pudieron sufrir un accidente y caer al mar el mismo sábado por la tarde, cuando había un fuerte oleaje en la zona.

Angelita Silva y Juan Herrera, la pareja desaparecida. / DM

Los desaparecidos son Juan Herrera, de 67 años, que se jubiló hace dos años como subinspector de la Policía Local de Calvià, y su pareja, la ciudadana brasileña Angelita Silva de Souza, de 57 años y propietaria de un comercio en Santa Ponça. Sus allegados recordaban ayer que Herrera es un experto navegante, muy aficionado a la pesca y que siempre ha tenido embarcaciones, mientras que la mujer es una excelente nadadora. Es la esperanza a la que se aferraban, ante la posibilidad de que hubieran podido llegar a tierra firme, por lo que solicitaban a todos los navegantes de la zona que extremaran la vigilancia.

La pareja partió el sábado por la mañana de Port Adriano, en Calvià, a bordo de la lancha Zaragall, propiedad de Herrera, una motora de siete metros de eslora, para pasar un día de pesca y navegación. Desde entonces no se sabe nada de ellos.

La alarma surgió cuando Herrera no se presentó a una cena en la que había quedado y Silva no acudió a trabajar el lunes. Tras denunciar su desaparición, el hijo de Angelita Silva alquiló una embarcación y el lunes recorrió la zona donde creía que podían haber estado navegando. Esa tarde localizaron el Zaragall, a la deriva a una milla de sa Dragonera. No había nadie a bordo, pero no apreciaron ningún signo de violencia y estaban las pertenencias personales de la pareja.

De inmediato se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en la que partició el Helimer, el helicóptero de Salvamento Marítimo, y la lancha Salvamar Libertas, junto a embarcaciones del Servicio Marítimo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. El operativo se mantuvo por la noche con el remolcador de salvamento Marta Mata. Se rastreó una amplia zona en los alrededores de sa Dragonera.

El posterior análisis del GPS de la Zaragall permitió confirmar que el sábado había estado varias horas detenida en el mismo sitio, a unas nueve millas al sureste de El Toro. Allí se centró la búsqueda ayer por la mañana. A lo largo del día el operativo se fue ampliando paulatinamente, en función del viento y las corrientes de la zona.

Al mismo tiempo, los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizaron una detenida inspección ocular en la lancha de Juan Herrera, que había sido trasladada al puerto de Sant Elm, en un intento de aclarar qué le ha ocurrido a la pareja. Los investigadores creen que los desaparecidos pudieron sufrir algún accidente que hiciera que cayeran al mar y no pudieran volver a subir a la embarcación.