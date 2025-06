Buscan a una pareja desaparecida tras salir al mar con una embarcación en Sant Elm

Embarcaciones de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil están buscando en aguas de Sant Elm y sa Dragonera a una pareja que desapareció tras salir a navegar en una embarcación el pasado sábado. La barca fue localizada ayer por la tarde a la deriva y sin nadie a bordo. Los investigadores sospechan que el matrimonio, de 57 y 67 años, podrían haber caído al mar accidentalmente.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil, los desaparecidos son una pareja de 57 y 67 años, que salieron de Port Adriano en una embarcación el pasado sábado al mediodía, con la intención de realizar una travesía por la costa. No se volvió a saber de ellos hasta ayer lunes a última hora de la tarde, cuando la embarcación fue avistada a la deriva en aguas entre Sant Elm y sa Dragonera. A bordo no había nadie, y no apareció ningún indicio que pudiera revelar qué había pasado a sus dos ocupantes.

De inmediato se puso en marcha un operativo en la zona, que continúa hoy, en el que participan embarcaciones del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

Por ahora, la principal hipótesis que se maneja es que los ocupantes de la embarcación pudieran haber caído al mar accidentalmente.