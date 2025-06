Las acusaciones reclaman al final del juicio hasta 25 años de cárcel para el acusado del asesinato de es Carnatge

La Fiscalía y la acusación particular siguen sosteniendo que Ricardo A.M. asesinó a Melanio Valverde en su chabola de es Carnatge, en Palma, y luego le prendió fuego en enero de 2022. En la recta final del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial, han mantenido sus imputaciones y siguen reclamando penas de 20 y 25 años de prisión respectivamente para el acusado. La defensa, en cambio, considera que no hay ninguna prueba de su implicación en el crimen y reclama la absolución.

En la sexta jornada de la vista oral, tras la declaración en la que el sospechoso ha negado ser el autor del asesinato, las acusaciones han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales. Sostienen que Ricardo A.M. mató a Melanio Valverde, ecuatoriano de 56 años, asestándole dos golpes en la cabeza con un objeto contundente -al parecer, un martillo- y luego provocó un devastador incendio que arrasó la chabola para borrar cualquier prueba.

Aunque inicialmente la Policía creyó que se trataba de un incendio fortuito declarado mientras la víctima dormía, la autopsia reveló las lesiones que tenía en la cabeza. Además, los investigadores hallaron pruebas de que el fuego fue provocado. La investigación se prolongó durante un año, hasta que en febrero de 2023 el grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo a Ricardo A.M. Era un vecino de la zona que conocía a la víctima, pero siempre se ha desvinculado del asesinato.

Las principales pruebas aportadas por las acusaciones son las grabaciones de tres cámaras de seguridad de la zona que aquella noche captaron un coche blanco circulando por los alrededores del lugar del crimen. La Policía sostiene que era el Dacia Sandero que utilizaba el acusado, al que sitúan allí también por las ubicaciones de su teléfono móvil recogidas por las antenas cercanas.

El procesado, tras su detención, admitió que aquel era su coche y que esa madrugada estaba allí. En el juicio, sin embargo, ha dicho que lo hizo presionado por los agentes del grupo de Homicidios, a los que ha acusado de tenderle "una trampa" para que "confesara algo que no había hecho". En esta línea, la defensa sostiene que la investigación policial fue deficiente y sesgada.