El taxista acusado de inventarse un atraco en Palma: "No soy un delincuente"

El taxista de Palma acusado de inventarse un atraco y denunciar en falso a dos personas insiste en que sufrió un violento asalto: "Me hicieron un mataléon y me quitaron 324 euros y el móvil", ha explicado hoy tras conocer a través de Diario de Mallorca que la Policía Nacional no da credibilidad a su versión y le imputa ahora un delito de denuncia falsa. "No soy un delincuente", ha asegurado, tras confirmar que fue condenado a tres años y medio de prisión por atropellar a una mujer, que sufrió gravísimas secuelas, y darse a la fuga en la calle Manacor de Palma en 2012. "Fueron errores que cometí de joven", ha considerado.

El hombre mantiene que sufrió un violento atraco el pasado 24 de mayo. "Fue en la rotonda de la ITV de Son Castelló, cuando fui a recoger clientes a una fiesta en una finca. "No llegué a entrar y no hubo ninguna pelea. Uno de ellos me hizo un mataléon y me metieron en la parte de detrás del taxi", ha contado. "Me quedé inconsciente, pero noté que el coche se movía". Según su versión, los atracadores lo dejaron en una rotonda. "Cuando me desperté era ya de día. Me habían robado el móvil y 324 euros", ha insistido.

El taxista, con diversas heridas tras el atraco que asegura haber sufrido, en una imagen facilitada por él mismo. / DM

Mantiene el taxista que estaba magullado y aturdido y decidió acudir a casa de sus padres en busca de ayuda. "Fue entonces cuando me caí desplomado en la calle Eusebi Estada", ha explicado sobre el lugar en el que apareció malherido sobre la calzada, junto a su taxi, ya a mediodía.

Durante la conversación mantenida con este diario, el hombre ha confirmado que en 2012 atropelló a una mujer y se dio a la fuga. La sentencia declaró probado que conducía un BMW de forma temeraria y a velocidad excesiva por la ciudad, se topó con un coche que estaba parado ante un paso de cebra y, al esquivarlo, arrolló a una mujer de 67 años. La víctima salió despedida tras el impacto y quedó tumbada en el suelo, inconsciente. Pese a que el conductor fue consciente del atropello, se dio a la fuga sin alertar a los servicios de emergencias. La víctima fue hospitalizada en estado crítico y sufrió un deterioro de las funciones cerebrales que le causaron una discapacidad muy grave.

El taxista señala que aquel atropello fue "un error" y ha precisado que al día siguiente se entregó. Fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por delitos contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro. La Audiencia Provincial rebajó después la pena a tres años y medio. "Estuve en prisión porque me negué a pactar una condena de dos años de cárcel que me ofrecían, ya que suponía la retirada del carné de conducir durante seis años", ha concluido.