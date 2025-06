La Audiencia de Palma lamenta no poder imponer más de siete años de cárcel a un violador

La Audiencia Provincial de Palma lamenta en una sentencia no poder imponer más de siete años de cárcel a un hombre que violó a una chica armado con una navaja en la playa de Cala Major, en Palma. El tribunal de la sección segunda señala en el fallo, del que es ponente el magistrado Alberto Jesús Rodríguez, que la agresión sexual con intimidación y acceso carnal del procesado merece una condena más dura que no puede aplicar porque ni la Fiscalía ni la acusación particular la reclamaron. La sentencia fija una indemnización de 10.000 euros para la perjudicada, que ha precisado tratamiento psicológico por la traumática experiencia sufrida, y establece que el acusado, de nacionalidad india, sea expulsado de España cuando cumpla dos tercios de la condena.

Los hechos ocurrieron hacia la una de la madrugada del 18 de octubre de 2023. La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial declara probado que el acusado, indio de 34 años, estaba masturbándose en una escalera que conecta la avenida Joan Miró con la playa de Cala Major.

Una joven que estaba allí se percató de su presencia y, «dada la oscuridad del lugar y la soledad habida» -señala el fallo- decidió marcharse subiendo por esa misma escalera. El hombre se lo impidió. Se abalanzó sobre ella, la cogió por una de las piernas y la arrastró hacia abajo, tapándole la boca mientras le decía que tenía un cuchillo. Le dijo que era mejor que hiciera lo que él quería y la forzó entonces a hacerle una felación mientras le tocaba los pechos, tanto por encima como por debajo de la ropa. El hombre tuvo a la víctima hasta que eyaculó. La perjudicada contó en el juicio que temió por su vida, ya que el violador le hizo el gesto de cortarle el cuello: «Sabía que o hacía lo que me decía o me mataba».

La joven salió corriendo tras la violación y llamó a su exnovio, que acudió rápidamente al lugar y avisó a la Policía Nacional y los servicios sanitarios. Tras entrevistarse con la chica, los agentes dieron una batida por la zona y localizaron al acusado, que quedó detenido de inmediato. Llevaba consigo una navaja y unos auriculares que la víctima había perdido al huir tras la agresión sexual. La víctima lo identificó a través de la ventanilla de la ambulancia donde estaba siendo atendida cuando lo vio pasar custodiado por la Policía. «Es él, es él», aseguró entonces.

La joven fue trasladada al hospital Son Espases, donde fue sometida a una revisión ginecológica y se tomaron muestras biológicas. A raíz de la violación sufrida, ha precisado tratamiento psicológico y ha visto afectado su funcionamiento personal, familiar y social, detalla la sentencia.

De sesis a doce años

El tribunal no da credibilidad a la versión del acusado, que dijo que le pagó 50 euros a la víctima y que las felación fue consentida. Los magistrados destacan la gravedad de los hechos y detallan que el delito está penado con entre seis y doce años de prisión. La sala impone al procesado siete años de cárcel porque es la pena que solicitaron tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la víctima, pero señalan que la violación merece «incluso mayor reproche punitivo, que no podrá imponerse en respeto del principio acusatorio». La sentencia fija una indemnización de 10.000 euros para la joven y una orden de alejamiento.