“Esta es la justicia que tenemos”: la madre de una víctima del agresor sexual en bicicleta de Palma estalla tras su liberación

La rabia y el dolor de una madre han estallado en redes sociales tras conocerse que el joven detenido por múltiples agresiones sexuales en Palma ha quedado en libertad provisional. El acusado, un hombre de 26 años de origen colombiano, fue arrestado el pasado jueves tras una investigación de meses por parte de la Policía Nacional. Confesó haber atacado a varias mujeres, pero la magistrada ha decidido no imponer prisión preventiva, lo que ha provocado un aluvión de críticas. Entre ellas, la de la madre de una de las víctimas, que ha compartido un testimonio desgarrador.

Un depredador reincidente sobre dos ruedas

El agresor actuaba siempre con el mismo modus operandi: se desplazaba en bicicleta por barrios como Foners, abordaba a mujeres jóvenes que caminaban solas, las acorralaba con el manillar y les realizaba tocamientos en los pechos y en el trasero, para luego huir rápidamente pedaleando.

“Mi hija sufrió una agresión sexual. No puedo decir nombre, no puedo decir apellido, no puedo enseñar caras...”, comienza relatando la madre en su publicación. “Tiene 23 años y vive en Palma. Este hombre la intimidó, la persiguió en silencio. Y cuando vio que no había nadie, la acorraló con el manillar de su bicicleta y se dedicó a toquetearla”, añade.

El caso no era aislado. La Policía Nacional había recogido ya más de diez denuncias similares, lo que llevó a sospechar que se trataba del mismo individuo. Finalmente, una grabación aportada por una víctima resultó clave: aunque solo se veía la espalda del agresor, permitió identificarlo por su complexión baja y su forma de actuar. El pasado jueves, tras varios días de vigilancia, fue detenido por el grupo UFAM. Se le incautó la bicicleta y confesó varios de los ataques, incluyendo uno en el que siguió a una joven hasta el portal de su casa para agredirla.

Una confesión que no basta para prisión

A pesar de la gravedad de los hechos y de su confesión, la magistrada decidió dejarlo en libertad con cargos, decisión que ha generado una profunda indignación entre las víctimas y sus familiares. La madre de una de ellas ha sido la primera en romper el silencio públicamente.

“La Policía Nacional ha hecho un trabajo exhaustivo, según mi hija”, explica la mujer. “Estuvieron en contacto constante con las víctimas, reproduciendo cada uno de los tocamientos, poniendo en común los testimonios para asegurarse de que el agresor era el mismo”, sigue contando. Sin embargo, la noticia de su liberación ha supuesto un nuevo golpe emocional: “La magistrada esta mañana lo ha puesto en libertad. A estas niñas, a estas jóvenes, las ha humillado, las ha tocado, las ha asustado, las ha traumatizado”.

"Mi hija ya no sale a la calle sola"

La mujer ha detallado las secuelas psicológicas que el ataque ha dejado en su hija: “Es una chica joven que le encanta el deporte, le encanta salir al paseo marítimo sola, a pasear, y no ha vuelto a hacerlo. Tiene miedo. Yo pensaba que no, porque parecía que todo iba a tener un buen final. Pero me ha llamado y me ha dicho que tenía miedo. Cuando ve a alguien que se parece físicamente a él, tiene miedo. Va con nervios en el estómago”.

Visiblemente afectada, la madre termina su mensaje con una acusación directa a la justicia: “¿Cómo puedes poner en libertad a una persona que está admitiendo que ha acosado a esas mujeres y las ha agredido sexualmente? Mi hija me acaba de llamar y está hecha una mierda. Esta es la justicia que tenemos”.

Y lanza un mensaje claro a la ciudadanía: “Luego nos llevamos las manos a la cabeza si la gente se toma la justicia por su mano. Solamente pido que si lo veis, no tengáis vergüenza de decir: cuidado con este hombre, porque este tío es un agresor sexual”. La puesta en libertad del agresor ha generado una oleada de reacciones, muchas de ellas exigiendo un cambio urgente en los criterios judiciales para este tipo de delitos, especialmente cuando hay confesiones, reincidencia y riesgo para las víctimas.