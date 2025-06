El asesino de es Carnatge roció el cadáver con combustible y le prendió fuego "para borrar pruebas"

El asesino de es Carnatge vertió combustible sobre el cadáver de la víctima y le prendió fuego "para borrar pruebas" del crimen. Un agente de la Policía Científica que llevó a cabo la inspección ocular de la escena ha explicado en el juicio que se encontraron restos de una sustancia acelerante y ha apuntado a la parafina que el fallecido, Melanio Valverde, tenía en unas estufas de su chabola. "Hizo que las llamas fueran mucho más grandes y el fuego mucho más devastador, hasta el punto de que explotó una bombona de butano", ha detallado. El investigador se ha mostrado convencido de que el incendio fue provocado por el autor del asesinato para "destruir el escenario".

El policía ha declarado como perito en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, con Ricardo A.M. como acusado y con peticiones de hasta 25 años de cárcel por un delito de asesinato. El agente ha explicado que las pruebas que recogieron en el lugar de los hechos evidenciaron que "el fuego llevaba actuando mucho tiempo" cuando se recibieron las primeras llamadas de los vecinos, alarmados por varias explosiones. Aunque no ha podido precisar el punto exacto donde se inició el incendio, sí ha confirmado que el cuerpo de Melanio Valverde "recibió acelerante" y quedó completamente carbonizado.

En la quinta sesión de la vista oral ha declarado también un amigo de la víctima, que ha narrado un episodio violento entre el acusado y la víctima. Según ha explicado, Valverde le contó que Ricardo A.M. había llegado a la chabola "en muy mal estado" y cuando el fallecido quiso ayudarle "le sacó un cuchillo y le amenazó". Ha definido al acusado como una persona "impredecible" y asegurado también que un día le vio con "un ladrillo y un cuchillo en la chaqueta". Una trabajadora de Cruz Roja que tenía contacto habitual con la víctima ha contado que en una ocasión le contó que unos niños le había tirado piedras a él y a su perro. "Hablamos con el policía de barrio y creo que los identificó y ya no volvieron a molestarlo", ha explicado. Esta testigo ha dicho que fue el único altercado del que tiene constancia.

Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2022, cuando los bomberos fueron alertados de que se había declarado un gran incendio en una chabola. Tras sofocar las llamas hallaron un cadáver carbonizado que, a través de las pruebas de ADN, fue identificado como Melanio Valverde, un cubano de 56 años que llevaba un tiempo instalado allí. Inicialmente, se barajó que se tratara de un incendio fortuito, pero la autopsia reveló que la víctima había recibido varios martillazos. Además, las pruebas en la escena permitieron descubrir que el fuego fue provocado. Valverde había sufrido algunos ataques homófobos en los meses anteriores al crimen, por lo que la Policía sospechó que podría tratarse de un crimen de odio. La investigación quedó estancada y el juzgado llegó a archivar provisionalmente la causa ante la falta de avances.

25 años de prisión

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional siguieron realizando gestiones durante meses. Más de un año después del asesinato, en febrero de 2023, la Policía detuvo a Ricardo A.M. Vecino de la zona y con antecedentes por delitos menores, reconoció que conocía a la víctima porque solía pasear con su perro por es Carnatge. Admitió también que en alguna ocasión bebieron cervezas juntos, pero siempre se desvinculó del asesinato. La Policía descartó que se tratara de un ataque homófobo y sospecha que el crimen fue una venganza porque la víctima le echó de la chabola, pero no hay certezas sobre el móvil del asesinato. La Fiscalía reclama para el acusado 20 años y cinco meses de prisión, la acusación particular -ejercida por la familia de la víctima- solicita 25 años de cárcel y la defensa, la absolución.