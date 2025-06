La Audiencia exculpa al Prestamista de la red de narcotráfico del Charly

La Audiencia Provincial ha exculpado a Joaquín Fernández, el Prestamista, de la trama de narcotráfico supuestamente liderada por Carlos Cortés, el Charly. El tribunal ha estimado en parte el recurso del abogado defensor, Gaspar Oliver, y revoca el auto de procesamiento dictado por el juez instructor de la Operación Jaque Mate. Aunque la sala no acuerda el archivo ni decreta el sobreseimiento, esta decisión impide que la Fiscalía pueda presentar escrito de acusación contra él, por lo que el Prestamista queda exonerado de facto.

El auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial señala que las evidencias esgrimidas por el titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma para procesar a Fernández por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal «no superan el ámbito de la mera sospecha sin revestir entidad de indicios incriminatorio».

La investigación de la Guardia Civil y del juez instructor situaba al Prestamista como socio del Charly y el encargado de financiar la compra de las abundantes partidas de droga que llegaban a Mallorca. Los agentes detectaron durante sus pesquisas varios encuentros entre los dos hombres y en uno de ellos, en medio de una calle y desde sus respectivos vehículos el Charly le entregó un paquete al Prestamista. En una conversación teléfonica intervenida Fernández le preguntó a su mujer si había contado lo que le había dado el Charly, haciendo alusión según el juez a una cantidad de dinero.

La sección segunda de la Audiencia concluye que ni el encuentro ni el pinchazo «permiten per se prever un juicio de acusación probable por los delitos por los que ha sido procesado». Sobre la conversación señalan los magistrados que su tenor «no desemeja al propio de las desarrolladas por quien se dedica al préstamo de dinero», como es el caso de Fernández. Respecto a la entrega del paquete, supuestamente de dinero, que consta en el sumario apuntan que para implicar al Prestamista «el trasiego debiera haber sido en orden inverso, o sea, de financiador a financiado y no al revés». Finalmente, recuerdan que «no consta [en la causa] otra diligencia con entidad de indicio» contra Fernández.

75 acusados

El auto de procesamiento, del que informó Diario de Mallorca el pasado 9 de mayo, señala al Charly como el máximo responsable del clan de Los Valencianos, un grupo de traficantes del que formaban parte también su mujer, su cuñado y otros familiares suyos residentes en Sagunto (Valencia). El magistrado enumera diversas evidencias recabadas durante meses por la Guardia Civil que implicarían al Charly en la llegada a Mallorca de grandes cantidades de cocaína.

Carlos Cortés Radó, el Charly, en los juzgados de Palma tras su detención en marzo de 2024. / B. RAMON

El juez apunta directamente a Cortés como el artífice de la introducción en la isla de una partida de 10 kilos de esta droga que fue interceptada por los agentes en el Puerto de Palma el 8 agosto de 2023. El alijo fue decomisado en un camión que llegaba a la isla a bordo de un buque comercial. El magistrado señala que las pesquisas de la Guardia Civil vinculan al Charly con las reuniones que en las semanas anteriores se llevaron a cabo, tanto en Mallorca como en Sagunto, para preparar la introducción de este alijo, que no sería el primero. También considera sospechosas las llamadas telefónicas intervenidas a Cortés, en las que haría referencia velada al tráfico de drogas y emplazaba a sus interlocutores a comunicarse a través de WhatsApp para no ser descubiertos. En estos pinchazos, el Charly y sus interlocutores aluden a plátanos y aceite y el acusado sostuvo en su declaración ante el juez que obedecían a su labor en el banco de alimentos, pero el magistrado no da credibilidad a esa versión y sostiene que se referían a estupefacientes.

Como financiadores, además de el Prestamista, el juez sitúa también a Iván Campos, hijo de el Pablo, y dos empresarios de Mallorca: el dueño de una discoteca donde se distribuía la droga el menudeo y el propietario de un negocio de compraventa de oro. La cocaína que llegaba a la isla iba destinada principalmente puntos de venta del poblado de Son Banya y La Soledat, recoge el auto.

El juez acusa también a una treintena de personas afincadas en Valencia y Murcia, la mayoría de nacionalidad colombiana, que se encargaban de traer a España desde su país enormes cantidades de cocaína. Este grupo tenía contactos con poderosos grupos de narcos sudamericanos para abastecerse de droga. En diciembre de 2023, la Guardia Civil decomisó 999 kilos de cocaína pura oculta en rocas en una nave industrial en Ceheguín (Murcia). En los meses siguientes, los investigadores se incautaron de varios kilos más en viviendas controladas por esta organización en Valencia.