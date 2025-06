El hermano del hombre asesinado en es Carnatge, sobre el acusado: "Me dijo que era su novio"

El hermano del hombre que fue asesinado en su chabola de es Carnatge, en Palma, ha declarado que la víctima le presentó al sospechoso del crimen como "su novio". Según ha declarado este familiar de Melanio Valverde en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial, el acusado, Ricardo A.M., estaba presente en ese momento y se limitó a sonreír. El testimonio del hermano afianza la hipótesis de que los dos hombres mantenían una relación mucho más íntima de la que ha admitido el encausado. Según los testimonios recabados por los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, la víctima permitía al sospechoso pasar algunas noches en la chabola a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

En la tercera sesión del juicio, el hermano de Valverde ha destacado que este era "muy generoso". "Prefería dejar de comer para que comiera otro", ha incidido. Así ha explicado que el fallecido acogiera en la chabola donde vivía a diversos "amigos", aunque ha puntualizado que solo "a gente de su confianza". El testigo ha explicado que vio a su hermano por última vez ocho días antes del crimen, ocurrido el 25 de enero de 2022. Respecto al acusado, ha contado que se lo presentó Valverde. "Me dijo que [Ricardo] era su novio; el chico se rio. No volví a verlo, mi hermano no me contó nada más", ha señalado.

También ha explicado que durante un tiempo permitió que su hermano se instalara en su domicilio, con la condición de que "dejara la bebida y no subiera nadie a la casa". "Me dijo que sí, pero rompió la norma. Subía a un chico cuando yo me iba a trabajar. Entonces se fue a vivir al sitio donde murió. Yo iba a visitarle allí", ha explicado en alusión a la chabola de es Carnatge. Al ser preguntado sobre si hermano se dedicaba a la prostitución, el testigo ha dicho que "se liaba con sus amigos y tenía relaciones íntimas con algunos".

El asesinato de Melanio Valverde ocurrió el 25 de enero de 2022, cuando los bomberos fueron alertados de que se había declarado un gran incendio en una chabola. Tras sofocar las llamas hallaron un cadáver carbonizado que, a través de las pruebas de ADN, fue identificado como Melanio Valverde, un cubano de 56 años que llevaba un tiempo instalado allí. Inicialmente, se barajó que se tratara de un incendio fortuito, pero la autopsia reveló que la víctima había recibido varios martillazos. Además, las pruebas en la escena permitieron descubrir que el fuego fue provocado. Valverde había sufrido algunos ataques homófobos en los meses anteriores al crimen, por lo que la Policía sospechó que podría tratarse de un crimen de odio. La investigación quedó estancada y el juzgado llegó a archivar provisionalmente la causa ante la falta de avances.

25 años de prisión

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional siguieron realizando gestiones durante meses. Más de un año después del asesinato, en febrero de 2023, la Policía detuvo a Ricardo A.M. Vecino de la zona y con antecedentes por delitos menores, reconoció que conocía a la víctima porque solía pasear con su perro por es Carnatge. Admitió también que en alguna ocasión bebieron cervezas juntos, pero siempre se desvinculó del asesinato. La Policía descartó que se tratara de un ataque homófobo y sospecha que el crimen fue una venganza porque la víctima le echó de la chabola, pero no hay certezas sobre el móvil del asesinato.

La Fiscalía reclama para el acusado 20 años y cinco meses de prisión, la acusación particular -ejercida por la familia de la víctima- solicita 25 años de cárcel y la defensa, la absolución.