El hombre asesinado en es Carnatge dejaba dormir al acusado en su chabola a cambio de sexo, según un policía

El hombre asesinado en su chabola de es Carnatge en enero de 2022 permitía al acusado dormir allí a cambio de mantener relaciones sexuales con él, según explicaron varios testigos a los investigadores de la Policía Nacional. Uno de los agentes del grupo de Homicidios encargado de las pesquisas ha detallado que el fallecido, Melanio Valverde, y el sospechoso, Ricardo A.M., mantenía una relación "de amistad". "Según los testigos, el fallecido tenía intenciones sexuales de cara al procesado. Las invitaciones para pernoctar eran a cambio de relaciones sexuales y todo el mundo da por supuesto que había pernoctado en la vivienda", ha detallado el policía en su declaración en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma.

Este subinspector ha contado también que varias personas del entorno de la víctima les explicaron que Valverde "tenía miedo de la agresividad" del procesado. Ricardo A.M. vivía en aquella época en la calle y había protagonizado algunos altercados que constaban en los archivos policiales, ha detallado el investigador. Como ya hizo en la primera sesión el inspector jefe del grupo de Homicidios, el testigo ha desgranado cómo la investigación sobre el crimen, abierta tras el hallazgo del cadáver carbonizado de la víctima tras un incendio en la chabola, les llevó hasta Ricardo A.M. El subinspector ha confirmado que hubo otros cuatro sospechosos que acabaron siendo descartados por diferentes motivos. Fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, que captaron aquella noche un coche blanco circulando por es Carnatge. "Confirmamos que eran un Dacia Sandero que llevaba bultos en la parte trasera. Dimos batidas por la zona y localizamos uno que podía coincidir. Se consultó la placa y descubrimos que era de la madre del acusado". Ricardo A.M. era quien utilizaba ese vehículo de forma habitual.

El sospechoso, que fue interrogado por la Policía Nacional varios meses después, confirmó que aquella noche había estado con el vehículo por la zona. "Dijo que había ido a beber tras discusión familiar". El investigador ha precisado que las maniobras que realizó el vehículo fueron también confirmadas y que consideraron que sus explicaciones no eran verosímiles.

Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2022, cuando los bomberos fueron alertados de que se había declarado un gran incendio en una chabola. Tras sofocar las llamas hallaron un cadáver carbonizado que, a través de las pruebas de ADN, fue identificado como Melanio Valverde, un cubano de 56 años que llevaba un tiempo instalado allí. Inicialmente se barajó que se tratara de un incendio fortuito, pero la autopsia reveló que la víctima había recibido varios martillazos. Además, las pruebas en la escena permitieron descubrir que el fuego fue provocado. Valverde había sufrido algunos ataques homófobos en los meses anteriores al crimen, por lo que la Policía sospechó que podría tratarse de un crimen de odio. La investigación quedó estancada y el juzgado llegó a archivar provisionalmente la causa ante la falta de avances.

25 años de prisión

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional siguieron realizando gestiones durante meses. Más de un año después del asesinato, en febrero de 2023, la Policía detuvo a Ricardo A.M. Vecino de la zona y con antecedentes por delitos menores, reconoció que conocía a la víctima porque solía pasear con su perro por es Carnatge. Admitió también que en alguna ocasión bebieron cervezas juntos, pero siempre se desvinculó del asesinato. La Policía descartó que se tratara de un ataque homófobo y sospecha que el crimen fue una venganza porque la víctima le echó de la chabola, pero no hay certezas sobre el móvil del asesinato.

La Fiscalía reclama para el acusado 20 años y cinco meses de prisión, la acusación particular -ejercida por la familia de la víctima- solicita 25 años de cárcel y la defensa, la absolución.