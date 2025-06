"Llevamos tres años a que se haga justicia por el atropello de Mario"

Tres años después de su muerte, la familia de Mario Decandia sigue esperando justicia. El hombre, un italiano de 36 años residente en Palma, fue atropellado el 2 de junio de 2022 por un coche patrulla de la Policía Local en el Passeig Sagrera y el agente que conducía el vehículo está acusado de homicidio imprudente. Se cumple el tercer aniversario del accidente y no hay siquiera fecha para la celebración del juicio. «Teníamos la esperanza de obtener un juicio justo y rápido. Es triste y exasperante saber que debemos seguir viviendo en la duda mientras los responsables son libres de vivir sus vidas en paz», lamenta Nicola Decandia, hermano de la víctima.

Con la investigación abierta por un juzgado de instrucción de Palma cerrada desde hace más de un año, el caso fue remitido a un juzgado de lo penal que señaló una vista previa para esta misma semana. Sin embargo, la Fiscalía reclamó que sea la Audiencia Provincial quien lo asuma y la causa ha sido remitida a ese órgano. El colapso que padecen las dos secciones penales apunta a que la vista oral se demorará meses o incluso años. «No es solo una cuestión de honestidad hacia las víctimas, sino también de credibilidad de todo el sistema judicial», critica Decandia.

La familia de la víctima está personada en el procedimiento judicial contra el agente de la Policía Local que conducía el coche patrulla como acusación particular. «Han pasado tres años desde la tragedia que golpeó a nuestra familia. Han sido años difíciles y no hay signos de mejora», considera el hermano del fallecido. Durante este tiempo, los allegados a Mario Decandia han librado una batalla «para hacer justicia». La Fiscalía considera que el policía cometió una negligencia menos grave y reclama una simple multa de 6.480 euros como condena. El ministerio público incluso presentó una recurso contra la decisión del juez instructor de procesar al agente por homicidio por imprudencia grave, pero la Audiencia Provincial desestimó sus pretensiones. «Fue una victoria y esperábamos que se iniciara el juicio, pero hasta la fecha no ha ocurrido nada», cuestiona Decandia, que a través de su abogada reclama una condena de cuatro años de prisión para el agente encausado. «Y mientras tanto, se cumple el tercer aniversario de la muerte de Mario sin una visión clara de cuál será nuestro destino. Es triste y exasperante saber que debemos seguir viviendo en la duda mientras los responsables son libres de vivir sus vidas en paz».

«Respuestas para avanzar»

Las dilaciones del proceso judicial mantienen abierta la herida de la familia. «Necesitamos respuestas claras para poder avanzar. Esperamos no encontrarnos aquí de nuevo dentro de un año, preguntándonos si le hemos hecho justicia a mi hermano», apunta.

El accidente se produjo en la madrugada del 2 de junio de 2022. El policía, según el juez instructor, conducía «en servicio de urgencia con temeridad manifiesta a entre 50 y 87 kilómetros por hora en una zona limitada a 20 [...] sin mantener la atención necesaria y sin hacer uso de las señales acústicas». En estas circunstancias, perdió el control del vehículo policial, se subió a la acera del Passeig Sagrera y se llevó por delante a Mario Decandia, que acababa de salir de trabajar y murió en el acto, y a otras dos personas que sufrieron graves lesiones. n