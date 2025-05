La fiscal atribuye «jornadas extenuantes» a la empresa de basuras de Esporles

La fiscal acusó ayer a tres encargados de la empresa concesionaria de la recogida de basuras en Esporles, FCC Medio Ambiente, de imponer «jornadas extenuantes y excesos horarios» a sus trabajadores y mantuvo su petición de 11 años de cárcel en total para ellos por la muerte de un conductor que volcó con su camión tras pasar más de diez horas trabajando. La representante del ministerio público les imputa delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores por su «falta de planificación, prevención y vigilancia» que, a su juicio, propiciaron el accidente mortal. El abogado defensor, Josep Zaforteza, reclamó la absolución de los tres procesados, negó que pusieran en riesgo al trabajador y atribuyó su muerte al hecho de que no llevaba el cinturón de seguridad cuando sufrió el accidente. El juicio quedó visto para sentencia.

En la segunda y última sesión de la vista oral, un trabajador que iba en el camión junto a la víctima aseguró que sufrían explotación laboral. «Teníamos órdenes de trabajar hasta que termináramos de recoger toda la basura, fuera la hora que fuera», declaró. Sobre el estado del trabajador que murió en el accidente, aseguró que «estaba agotado» por las jornadas de «diez, once y doce horas» diarias que realizaban con frecuencia, que en ocasiones llegaban a las «17 horas». «Jesús [el fallecido] no se lo podía creer. Me preguntaba: ‘¿Esto cómo lo aguantáis’?», contó.

Sobre el siniestro, ocurrido el 9 de noviembre de 2020, explicó que habían estado trabajando diez horas y media. «Eran las siete y media de la mañana cuando volvíamos a Son Reus. Él se durmió al volante, echó una cabezada. Se salió de la carretera, dio un volantazo y volcamos», relató el testigo. A preguntas de la defensa, admitió que nunca presentó quejas o denuncias por los excesos horarios, aunque dijo que sus compañeros sí lo hicieron. «Pedían más personal, pero les decían que no había gente», detalló.

Sanciones

Un inspector de Trabajo que realizó un informe tras el accidente mortal detalló las diversas irregularidades que encontró al analizar la situación en la empresa. «Había un incumplimiento notable» de la legislación laboral, como jornadas nocturnas que superaban las ocho horas diarias, empleados que no descansaban las 12 horas entre jornadas que estable el Estatuto de los Trabajadores y falta de medidas preventivas. Estas irregularidades le llevaron a proponer diversas sanciones a la empresa por tres infracciones, que fueron recurridas, pero que un juzgado de lo Social de Palma acabó confirmando.