Penalva niega ante la jueza haber decidido el traslado de Cursach a una cárcel de la península

El exjuez Manuel Penalva se desvincula del traslado del Bartolomé Cursach a una cárcel de la península en 2017, una decisión que está bajo investigación judicial tras una querella presentada por el empresario. Penalva ha comparecido como testigo ante la magistrada encargada del caso, en el que está imputada la entonces directora del centro penitenciario de Palma, María Jesús de Dios, por delitos de prevaricación y falsedad documental. En su declaración, el juez instructor del caso Cursach -condenado junto al exfiscal Miguel Ángel Subirán a nueve años de prisión por irregularidades en el caso ORA- ha desmentido la versión de de Dios, quien aseguró haber acordado el traslado de Cursach a instancias de Penalva por unas supuestas amenazas recibidas en prisión por 'El Ico', el hijo de 'La Paca', que en aquel momento era uno de los principales testigos en la macrocausa de corrupción y que está acusado ahora de haber mentido.

Penalva ha prestado declaración durante una hora ante la titular del juzgado de instrucción número 6 de Palma. El abogado de Cursach, Vicente Campaner, había pedido que compareciera en calidad de investigado, pero la magistrada lo rechazó. El exjuez ha afirmado que fue la directora de la prisión quien en 2017 contactó con él para informarle de que 'El Ico' aseguraba haber recibido amenazas por parte de Cursach en el centro penitenciario y de su decisión de trasladar al empresario a la cárcel de Villena II, en Alicante. Penalva sostiene que no tuvo más participación en aquella decisión sobre el principal acusado en la macrocausa por corrupción que tenían abierta en esos momentos. Campaner ha replicado que la acusación de 'El Ico' llegó a través de una carta al juzgado de Penalva y no ante la directora de la prisión, pero el exjuez ha insistido en que no tomó la decisión de trasladar a Cursach. Además, ha admitido que fue un error suyo no abrir diligencias para investigar la amenazas que decía haber sufrido el hijo de 'La Paca'.

Cinco meses preso en Alicante

El traslado de Cursach al centro penitenciario de Alicante en junio de 2017 y en noviembre de ese año la Audiencia Provincial de Palma anuló la decisión y acordó su regreso a Palma. El tribunal de la sección primera concluyó que “al no constar el acuerdo de traslado del interno ni su notificación al mismo se constata la vulneración de derechos fundamentales por falta de motivación; desviación de poder en el uso de las facultades que el Reglamento Penitenciario reconoce a la Administración al haber prescindido del trámite fundamental cual es el dictado del acto administrativo motivado de traslado, extremo que determina que la decisión de facto sea arbitraria produciendo indefensión”.

Tras ser absuelto en el juicio, Cursach presentó una querella en octubre de 2023 en la que acusó a María Jesús de Dios de prevaricación y falsedad en documento público. El magnate reclama una indemnización de 100.000 euros por daños morales. Penalva y Subirán fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) a nueve años de prisión cada uno por presionar y amenazar a tres implicados en el caso ORA. La sentencia, en la que también fueron condenados tres antiguos integrantes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado.