Un policía acusa a un turista de intentar ahogarlo en s'Arenal: "Me agarró del cuello y me metió la cara en el agua. Pensé que iba a morir"

Un agente de la Policía Nacional ha acusado hoy a un turista alemán de intentar matarlo ahogándolo en el mar durante una intervención en s'Arenal, en Palma, en agosto de 2019. "Me cogió con su brazo por el cuello y me metió la cara en el agua. Pensé que iba a morir", ha señalado el funcionario en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. Tres compañeros suyos han ratificado que el joven se enfrentó violentamente a ellos cuando se abalanzaron sobre él al creer que estaba robando en la playa. El sospechoso, que tenía entonces 19 y ha confirmado que tiene conocimientos en artes marciales mixtas, ha negado haber sumergido al policía y ha asegurado que como los agentes iban de paisano y, según su versión, no se identificaron, pensó que estaba siendo víctima de una agresión y se defendió. Además, ha afirmado que no estaba robando, sino buscando el móvil que había perdido una amiga suya. La acusación particular reclama para él una condena de 10 años de cárcel por intento de homicidio y atentado, mientras la Fiscalía solicita tres años de prisión por atentado y lesiones. La defensa pide la absolución.

Los hechos ocurrieron hacia las cuatro de la madrugada del 3 de agosto de 2019 en la zona del Balneario 6. Dos agentes estaban patrullando de paisano para prevenir los hurtos a turistas cuando vieron a un joven reptando por la arena. Sospecharon que se trataba de un delincuente que estaba robando y se dirigieron hacia él. "Le dijimos que éramos policías en varios idiomas y cuando nos acercamos, él se giró y se tiró hacia mí de forma súbita. Caímos al suelo, forcejeamos y lo sujetamos", ha contado uno de los policías. "Hizo una llave de artes marciales y consiguió zafarse. Me golpeó y empecé a sangrar por la nariz", ha relatado. "Volví a decirle que era policía y me agarró por el cuello con su brazo. Empezó a asfixiarme con el bíceps y me sumergió la cabeza en el mar. Pensé que iba a morir", ha afirmado.

La llegada de otros policías hizo que el turista le soltara. "Me liberó y recuperé el aliento. Lanzó varias patadas y puñetazos y decía "¡Fight, fight! [lucha, en inglés]", ha añadido el agente. Fue necesaria la intervención de tres policías para reducir al turista, que acabó siendo detenido. El perjudicado ha añadido que estuvo algo más de un mes de baja y tuvo que acudir durante un año a un fisioterapeuta por las lesiones sufridas. Los otros tres agentes de la Policía Nacional que intervinieron han avalado esta versión. Todos han asegurado que se identificaron desde el primer momento como policías y que el joven se mostró muy agresivo con ellos. La funcionaria que iba de patrulla con la víctima ha confirmado que el turista "le hizo un 'mataléon' y le sumergió la cabeza en el agua".

"Me sentí atacado"

El acusado ha negado esta versión de los hechos. En su declaración, ha explicado que estaba buscando en la arena el teléfono móvil que había perdido una amiga suya cuando "se acercaron dos hombres" que no dijeron que eran policías. "Me sentí atacado y me puse de pie. Intenté defenderme, no podía saber ni ver que eran policías. No lo dijeron en ningún momento", ha afirmado. Sin embargo, las acusaciones han evidenciado que tras su detención declaró que los agentes gritaron "¡Policía, policía!", aunque no les creyó. "Como iban de paisano pensé que era una trampa", dijo entonces. El turista ha reconocido tras exhibirle su declaración que cuando fue reducido inicialmente, uno de los policías le mostró la placa.

El joven ha admitido que "posiblemente" golpeara a alguno de ellos "durante un forcejeo", pero ha negado tajantemente haber intentado ahogar al policía. "No había posibilidad de hacerlo, no estábamos cerca de la orilla", ha asegurado. También ha negado haberle estrangulado con la técnica del 'mataleón' y ha acusado a los agentes de golpearle con porras cuando ya estaba inmovilizado, pese a que los cuatro policías han asegurado que no llevaban este tipo de arma porque iban de paisano.

Dos turistas que presenciaron la escena han confirmado que los policías se identificaron a gritos como tales. Ambas han asegurado que vieron cómo golpeaban al joven con porras y han dicho que le vieron sumergir al policía en el agua. "En ningún momento tuvo intención de pelear", ha asegurado una de ellas.