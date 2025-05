Un camión de gran tonelaje derriba un árbol en el centro de Sóller

Un camión de gran tonelaje que se había saltado las señales que prohíben la circulación de este tipo de vehículos por el interior del casco urbano de Sóller rompió el tronco de un árbol de grandes dimensiones en su intento de pasar. La copa del árbol cayó sobre varios vehículos estacionados en el lugar, aunque en un principio ninguno sufrió daños graves. La Policía Local reguló el tráfico hasta que se retiraron los restos caídos y multó al chófer.

El accidente ocurrió sobre las once de la mañana de ayer, en el cruce de las calles del Mar y Cetre, en el interior del núcleo urbano de Sóller. Un camión de gran tamaño entró en la zona obviando las señales que prohíben la circulación a vehículos de más de diez toneladas. Al parecer el chófer no conocia la localidad, y golpeó contra un árbol de grandes dimensiones. El tronco se rompió y la copa cayó sobre varios coches y motos estacionados. En el incidente no hubo heridos y los vehiculos afectados aparentemente no sufrieron daños de consideración.

El camión rompió el tronco del árbol. / Policía Local de Sóller

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, que regularon la circulación, ya que la calle quedó cortada hasta que operarios municipales retiraron los restos del árbol caído y sancionaron al conductor por no obedecer las señales que le prohibían acceder y por tener caducada la ITV.