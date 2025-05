Vecinos de Arabela, tras el incendio del camión de Emaya: "Nos hemos asustado mucho"

Los vecinos de la urbanización Arabela, en Palma, se han despertado esta madrugada alarmados al escuchar un estallido, procedente de un camión de Emaya que se ha incendiado. Ana, una mujer que vive en la urbanización, ha pasado una noche complicada, sobre todo muy asustada. “He tenido mucho miedo, porque empecé a escuchar explosiones y no sabía que estaba pasando. He decidido no salir de casa, porque es el lugar donde me sentía más segura”.

Esta vecina ha podido comprobar esta mañana el origen de las explosiones, que se han producido al incendiarse un camión de recogida de basuras de Emaya. Las explosiones procedían de los neumáticos del camión y no del depósito del vehículo.

“Los vecinos estamos en skock. Nos hemos asustado mucho, aunque al final no ha sido tan grave. Supongo que durante las próximas horas lo limpiarán todo lo que se ha quemado”.

Otros vecinos han señalado también que ha sido una noche de pesadilla, porque el fuego alcanzó una gran virulencia, unido a las explosiones. Muchos residentes de esta zona de la parte alta de Son Rapiña han salido a la calle para averiguar lo que estaba ocurriendo. Como el incendio se ha producido alrededor de las dos de la mañana la mayoría de residentes ya estaba durmiendo. “Me he levantado de la cama y he salido a la calle”, explicaba un residente, que optó por trasladarse a dormir a casa de un familiar. “La verdad es que he dormido poco, pero hay que reconocer que el suceso ha sido más alarmante que grave”.