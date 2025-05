Identifican a dos menores por incendiar un instituto en Son Gotleu

Dos menores inimputables, al no haber cumplido aún 14 años, han sido identificados por la Policía Nacional como presuntos autores de un incendio en un instituto de Palma. No obstante los padres tendrán que asumir la responsabilidad civil y el coste de los cuantiosos daños, valorados en 3.000 euros.

El incendio tuvo lugar sobre la una y media de la tarde del pasado domingo 4 de mayo en el IES Josep Sureda i Blanes, situado en el número 2 de la calle Joan Coll-Vell Duc del barrio palmesano de Son Gotleu. El fuego intencionado ocurrió en el interior del centro escolar, que afectó a las ventanas y a la fachada. Al parecer construyeron en las instalaciones una suerte de sofá con palés y cojines y les prendieron fuego. Dotaciones de Bombers de Palma acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas, que alcanzaron grandes proporciones.

Por su parte, agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrieron una investigación sobre el incendio, a todas luces intencionado. Las primeras pesquisas ya apuntaron a que unos menores se habrían colado en las instalaciones y podrían ser los responsables del fuego.

Responsabilidad civil

Fruto de las posteriores pesquisas, los investigadores de la Policía Nacional averiguaron la identidad de los presuntos autores del incendio. Entonces se determinó que se trataba de dos menores, que no habían cumplido aún los 14 años y eran, por tanto, inimputables, por lo que no podían ser detenidos. No obstante sus padres, al ser los titulares de la patria potestad y la tutela, tendrían que asumir la responsabilidad civil de los costes por los daños causados por sus hijos, que se calculan en 3.000 euros.