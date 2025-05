Condenado el presidente de la Federación de Patinaje de Balears por abusos sexuales a tres trabajadoras

El presidente de la Federación de Patinaje de Balears, Sebastián Rico Pons, ha sido condenado a pagar 11.970 euros de multa por abusos sexuales continuados a tres jóvenes empleadas y colaboradoras de la institución. La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, que puede ser recurrida, le inhabilita también para ejercer cualquier cargo en la Federación durante casi diez años y le obliga a indemnizar a las víctimas con 7.000 euros en total. Rico Pons, de 74 años, lleva en el cargo desde 1984.

La resolución declara al hombre autor de tres delitos continuados de abuso sexual por los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando manoseó y profirió «diversas frases obscenas» a dos trabajadoras y una colaboradora de la Federación. Aunque los magistrados consideran que los comportamientos de Rico Pons «tienen un inequívoco significado y contenido sexual», sostienen que «pueden ser calificados como de menor gravedad» porque no llegó a tocar partes íntimas de las víctimas y optan por imponerle una multa y no las penas de hasta siete años de cárcel que solicitaban la Fiscalía y la acusación particular.

De acuerdo con la sentencia de la sección primera de la Audiencia, la primera víctima fue una auxiliar administrativa que estuvo trabajando en la Federación en el verano de 2021, cuando tenía 18 años. La joven trabajaba en la misma estancia que Rico Pons, quien «se aproximó por la espalda, abrazándola de forma sorpresiva e incómoda para ella», ya que «invadía su espacio personal y llegaba a juntar su cuerpo con la espalda» de la mujer. La víctima trataba de zafarse con gestos y girando el cuerpo. También le hacía comentarios obscenos, como «si llevaras una falda te podría pellizcar en la pierna» o «estás empanada; lo que necesitas es un buen polvo». La joven estuvo varias veces de baja laboral y precisó tratamiento psiquiátrico por la ansiedad que le generaba el comportamiento de Rico Pons.

"Necesitas una buena follada"

La joven de 22 años que la sustituyó fue la segunda víctima. Durante los meses que trabajó en la Federación, entre septiembre y enero de 2021, su jefe le hizo «constantes y reiterados» comentarios como «besitos en el chochito» cuando se despedían, «necesitas una buena follada» o «esto se arregla con un polvo». La sentencia detalla que estas expresiones causaron «incomodidad» en la joven, a la que también «se acercaba por la espalda para tratar de abrazarla» pese a que ella lo evitaba con gestos. En una ocasión, Rico Pons metió su mano por los agujeros del pantalón que ella llevaba puesto para tocarle el muslo. La joven acudió otro día a la oficina para que el acusado le pagase unas horas que había trabajado y el presidente de la Federación le preguntó «si era como las prostitutas, que cobraban al terminar el servicio». Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, Rico Pons le espetó: «Si quieres lo arreglamos con una mamada».

La tercera fue víctima fue una joven de 19 años que se encargaba de las labores de megafonía durante la celebración del campeonato de patinaje Ciudad de Palma durante tres días en noviembre de 2021. La chica estaba sentada junto a una mesa en un pasillo estrecho, lo que dificultaba el paso de personas. Aprovechando esta circunstancia, Rico Pons colocaba sus manos en los hombros de ella. En una de esas ocasiones, el hombre deslizó sus manos por encima de la ropa en dirección a los pechos de la chica, que se las apartó. El acusado también le dirigió expresiones como «qué guapa eres», «necesitas una buena follada» y «a ver si quedamos y follamos», provocando que ella «se sintiera violentada».