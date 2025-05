Condenado por tocamientos a un menor en una parada de bus en Palma

Un hombre de 61 años aceptó ayer una pena de un año y 11 meses de prisión por realizar tocamientos en los genitales a un menor de 14 años en una parada de autobús de Palma. No obstante su ingreso en la cárcel quedó en suspenso. También deberá indemnizar a la víctima con la suma de 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El juicio se celebró ayer lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vía Alemania. En primera instancia el fiscal pedía para el acusado una pena de tres años de prisión. No obstante el procesado, asistido por el abogado Octavio Couto, logró una rebaja a un año y 11 meses de prisión y la pena quedará en suspenso debido a la ausencia de antecedentes.

Los hechos que se han enjuiciado en los Juzgados de Vía Alemania tuvieron lugar sobre las diez y media de la noche del pasado 10 de diciembre de 2024 en una parada de autobús, situada a la altura del número 34 de la calle Pasqual Ribot de Palma.

En ese momento un hombre de 61 años se acercó a un adolescente, que se encontraba en dicha parada de autobús y le mostró un billete de diez euros con aviesas intenciones. El menor se mostró notoriamente incómodo por la proposición de carácter sexual y optó por alejarse de él.

Sin embargo el sujeto no se resignó. Al ver que el menor se había sentado en dicha parada de autobús, se sentó al lado del adolescente. En un momento dado le tocó la rodilla. Acto seguido el individuo sacó de nuevo el billete de diez euros, que le había mostrado con anterioridad y se lo restregó por la entrepierna y le tocó también los genitales por encima de la ropa. En ese momento la víctima le apartó la mano y pidió auxilio a los allí presentes.

Entonces un testigo instó al pedófilo a que dejara en paz al chico y se marchara. Al verse descubierto, el sujeto trató de emprender la huida, pero las personas allí presentes se lo impidieron.

Los testigos avisaron a la Policía Nacional y una patrulla policial se personó en el lugar poco después. Los agentes detuvieron entonces a este individuo por un presunto delito de agresión sexual a un menor.

Conformidad

En un principio el fiscal pedía para el procesado una pena de tres años por un presunto delito de agresión sexual a menor de 16 años. No obstante el abogado defensor del procesado llegó a un acuerdo con el Ministerio Público por el que este decidió rebajar sustancialmente la pena a un año y once meses de prisión. Aunque la ejecución de esta condena quedaría en suspenso y no ingresaría en la cárcel si no delinque en los próximos meses. También aceptó hacer frente a la indemnización de 2.000 euros de responsabilidad civil y acordaron que la pagaría a plazos.