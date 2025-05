Los errores del ex fiscal superior obligan a suspender un macrojuicio con 20 acusados

Una serie de errores del ex fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, obligó ayer a suspender el macrojuicio contra 22 acusados de robar coches de alta gama en Mallorca. El tribunal de la Audiencia Provincial y los abogados defensores rechazaron por sus fallos y omisiones el escrito que Barceló presentó al inicio de la vista, que debía reflejar el acuerdo de conformidad alcanzado con la mayoría de los procesados. Los magistrados pararon la sesión y, tras unos minutos de desconcierto, acabaron aplazando la vista hasta hoy para solventar todas estas deficiencias.

El caso se remonta al año 2015, cuando los procesados supuestamente formaban una organización que robó al menos 47 coches de alta gama en Mallorca para luego venderlos. En algunos casos, sustrajeron vehículos embargados falseando documentos judiciales para conseguir llevárselos ilegalmente de los depósitos donde permanecían bajo custodia. En su escrito de acusación inicial, la Fiscalía imputa a los acusados delitos de organización criminal, estafa agravada, falsedad documental, apropiación indebida, contra la seguridad vial y hurto. Las peticiones de condena llegan en algunos casos a los 13 años de prisión.

Barceló, que dirigió la Fiscalía de Balears durante 21 años entre 2002 y 2023, fue designado para ejercer la acusación durante el juicio. En las últimas semanas, él y los abogados defensores han negociado un acuerdo de conformidad al que se han sumado la mayoría de los procesados para declararse culpables y aceptar penas notablemente inferiores a las solicitadas inicialmente.

El fiscal Bartomeu Barceló, en una imagen de archivo. / DM

El ex fiscal jefe presentó ayer, al comenzar el juicio, un nuevo escrito de acusación para dar forma a este pacto. Para sorpresa de las defensas, empezó anunciando que no aplicaba las atenuantes de reparación del daño acordadas al no haber sido capaz de averiguar quién había consignado las cantidades que se reclaman y quién no. Por otro lado, anunció que separaba algunos delitos que previamente se penaban de forma conjunta -en concurso medial, según el argot jurídico- para permitir así que las condenas fueran inferiores, según anunció el propio Barceló.

Media hora de desconcierto

La sesión se paró entonces durante unos minutos para que el tribunal y los abogados defensores revisaran el documento. Los magistrados advirtieron entonces de que no era posible fijar penas mínimas con la separación de los delitos. Los letrados también se mostraron contrariados por la omisión de las cantidades depositadas por los acusados para indemnizar a los perjudicados que les permitían gozar de una atenuante y algunos descubrieron que se les habían aplicado rebajas pese a no haber aceptado el acuerdo.

El juicio estuvo parado durante cerca de media hora para intentar subsanar esta ristra de deficiencias, pero la sala acabó considerando imprescindible que se revisen a fondo los términos del acuerdo y se redacte un nuevo escrito sin irregularidades. Así, acordó aplazar la vista hasta hoy por la mañana. Los acusados, dos de los cuales quedaron absueltos al retirarse los cargos y otro está fugado, asistieron sorprendidos a este contratiempo. La presidenta del tribunal tuvo que llamar la atención a dos de ellos: uno se puso a grabar un vídeo de la sesión con su teléfono móvil y el otro sacó un ordenador portátil.