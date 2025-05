El TSJB absuelve a un hombre condenado por violar a una menor tutelada al cuestionar la versión de la denunciante

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha absuelto a un hombre que fue condenado a siete años de prisión por violar a una menor tutelada en una casa okupada en Maó (Menorca) al poner en duda el relato de la denunciante. La sala concluye que la versión de la adolescente no reúne los requisitos necesarios para justificar la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Palma y considera que existen importantes “contradicciones” en su relato que no permiten descartar que las relaciones sexuales fueran forzadas. También considera que no hay evidencias de que la menor tuviera sus facultades mermadas en ese momento. La sentencia estima así el recurso del abogado defensor, Carlos Portalo, y exculpa al hombre. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2022. La adolescente estaba en ese momento bajo la tutela del Consell Insular de Menorca. Según su versión, aquella noche estuvo bebiendo con unas amigas y el acusado, que tenía 45 años. Se conocían porque el hombre era amigo de la madre de la menor. La chica aseguró que él le puso alguna sustancia en su bebida y empezó a sentirse indispuesta. Los dos acabaron en la casa okupada en la que él vivía, donde la penetró contra su voluntad.

La Audiencia Provincial no consideró acreditada la sumisión química, pero sí la agresión sexual. El tribunal concluyó que, “sin consentimiento libre y voluntario” de la menor, “quien se encontraba con su voluntad alterada por la ingesta de alguna sustancia no identificada”, el hombre la forzó a mantener relaciones sexuales. Le consideró autor de un delito de violación y le impuso siete años de prisión y una indemnización de 12.000 euros para la perjudicada.

El abogado defensor presentó un recurso ante el TSJB, argumentando que la declaración de la chica no era prueba de cargo suficiente para sustentar la condena. Y la sala de lo civil y penal le ha dado la razón. En una sentencia dictada la semana pasada, los magistrados determinan que la versión de la denunciante “no supera el triple test”, los requisitos fijados por la jurisprudencia para sostener un relato de hechos probados.

Por un lado, señala que su denuncia “no se encuentra apoyada por ningún elemento objetivo que la refuerce”. El TSJB señala que la menor contó que, tras la violación, llegó de madrugada a la Casa de la Infancia en la que vivía en aquel momento “llorando, sin poder hablar y tratando de asimilar qué le había pasado”. Los empleados del centro, en cambio, reflejaron que aquella noche llegó “tranquila, con buen aspecto y sin síntomas”. Por otro lado, argumenta que la chica relató una agresión sexual que le afectó profundamente, “pese a lo cual no hay acreditación de un estado de postración física y psíquica durante los hechos y después de ellos”.

“No se han facilitado elementos objetivos que refuercen el relato” de la denunciante, concluye el TSJB, que rebate también a la Audiencia sobre la versión del encausado, en la que no halla contradicciones esenciales. “La sentencia apelada no cuenta con una motivación reforzada que pueda justificar la condena”, sentencia la sala, que absuelve al hombre al no haberse “despejado la duda razonable sobre la agresión sexual”.