Piden cinco años de cárcel por incendiar su piso tras discutir con su padre en Palma

La Fiscalía solicita cinco años de prisión para una mujer que incendió el piso donde convivía con su padre en Palma tras una discusión. El fuego obligó a desalojar a once vecinos, ya que la finca se llenó de humo. La acusada tuvo que ser rescatada por los bomberos y fue hospitalizada. La mujer padece un trastorno límite de la personalidad y el ministerio público reclama que antes de cumplir la pena de cárcel sea internada en un centro psiquiátrico durante otros cinco años. La Audiencia Provincial celebrará mañana una vista previa del juicio.

Los hechos ocurrieron hacia la una y media de la tarde del 9 de septiembre de 2022 en la calle Antoni Mus, en la zona de Marivent. La acusada, según el relato de la Fiscalía, estaba en el domicilio donde convivía con su padre, que no estaba allí en ese momento. Ambos se enzarzaron en una discusión por teléfono. "No me haces caso, voy a quemar la casa", le anunció. La sospechosa, de 45 años, prendió fuego a la colcha de una cama y a unas cortinas y las llamas se extendieron por toda la vivienda.

El incendio generó una gran humareda que inundó todo el edificio, donde en ese momento había once personas. Los vecinos, alarmados por el olor a quemado, alertaron a los bomberos y desalojaron la finca. Los equipos de emergencias tuvieron que rescatar a la acusada, que estaba en su habitación y fue trasladada a un hospital. El resto de moradores del edificio resultaron ilesos.

La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que la procesada sufre un trastorno límite de la personalidad que limitaba sus facultades e implicaba una gran impulsividad e inestabilidad, pero no afectaba a su capacidad para comprender el alcance de sus hechos. Le imputa un delito de incendio con peligro para la vida de las personas con la eximente incompleta de alteración mental. Reclama que se imponga a la acusada una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico adecuado a su estado mental por un plazo de cinco años y, posteriormente, una pena de cinco años de prisión.