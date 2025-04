Investigado por negarse a hacer la prueba de alcoholemia tras quedarse dormido en el coche en Palma

Un ciudadano boliviano de 45 años fue sorprendido por la Policía Local de Palma cuando dormía en el interior de un coche detenido con el motor en marcha en la calle Eusebio Estada. El hombre negó que estuviera conduciendo y rechazó someterse a la prueba de alcoholemia, por lo que quedó investigado por un delito contra la seguridad vial y será sometido a juicio.

Según informan desde la Policía Local de Palma, los hechos ocurrieron a la una y media de la madrugada del pasado lunes en la calle Eusebi Estada. Una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) fue alertada por un taxista que, junto a otro compañero, indicaron dónde había un conductor que parecía estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La patrulla policial acudió al lugar y encontró un coche, detenido en la calzada y con el motor en marcha. En su interior había un hombre durmiendo en el asiento del conductor.

Cuando los policías le despertaron, el hombre negó que estuviera conduciendo el vehículo. Dijo que quien manejaba el coche era un amigo suyo, del que aportó diferentes nombres en varias ocasiones. Los agentes percibieron en él un fuerte olor a alcohol y le preguntaron si había ingerido bebidas alcohólicas. El conductor confirmó que había bebido unas copas, pero reiteró que no conducía.

Los policías le solicitaron que se sometiera a la prueba de detección alcohólica, a lo que se negó rotundamente, alegando que no conducía el vehículo y que no tenía por qué realizarla. A pesar de los intentos por explicarle la obligación legal y las consecuencias de no hacerla, el conductor mantuvo su negativa.

Los agentes le comunicaron su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial por negativa a someterse a las pruebas para detectar alcohol. También se le informó de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial en un juicio rápido.