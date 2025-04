El participante de "Goodbye Deutschland" al que le incendiaron el bar: "No le debo dinero a nadie, ni tengo enemigos"

En cuanto se abre la puerta del "Chucca" huele a humo. En el interior del bar de la Playa de Palma, las paredes están ennegrecidas por el hollín . "En algunos lugares incluso hace calor", dice Steffi, una amiga del dueño del local, Sohel Abdoulkhanzadeh y que le ayuda a limpiarlo con una hidrolavadora. Hace poco más de 24 horas el "Chucca" estaba en llamas. Un hombre aún sin identificar provocó el incendio la noche del martes, dos días antes de la apertura del Ballermann, la zona de fiesta que más frecuentan los turistas alemanes.

Al día siguiente al incendio, el que fue participante del programa televisivo "Goodbye Deutschland" todavía tiene lágrimas en los ojos. "Acabo de gastar un dineral en el bar para prepararlo para la temporada". Contaba con un nuevo sistema de sonido e iluminación, una nueva carta de cócteles y se iban a incorporar cuatro nuevos empleados. "También estaba previsto que diez promotores anunciaran el "Chucca". Queríamos ir más allá", dice el hannoveriano, que abrió el bar en el complejo Riu de Playa de Palma en 2019.

El pirómano llegó 16 minutos después que cerraran el bar

A las 5:15 de la mañana del martes, él y su personal cerraron el bar. Solo 16 minutos después llegó un hombre que atentaría contra su negocio. "Nos había espiado y conocía nuestros tiempos", dice Abdoulkhanzadeh. "Las cuatro cámaras de vigilancia filmaron al hombre enmascarado distribuyendo un líquido. Supongo que era gasolina o alcohol isopropílico. Lo roció por debajo de la puerta y luego dejó un rastro hasta los muebles de afuera. Las llamas lo devoraron todo, incluso los muebles especiales contra incendios ya no se pueden utilizar."

A las 5.45 horas un panadero del vecino descubrió el incendio. "Gritó a los taxistas, que estaban en la calle esperando clientes y estos llamaron a los bomberos", cuenta. "Los bomberos pensaron que era demasiado peligroso abrir la puerta": el oxígeno podría haber provocado que las llamas se avivaran. "Así, dejaron que el fuego se extinguiera de forma controlada". Los bomberos aparentemente no vieron ningún peligro para los vecinos de arriba o de al lado. No obstante, Abdoulkhanzadeh no puede comprender la decisión de los equipos de emergencia. "El daño podría haber sido menor si lo hubieran extinguido."

Segundo incendio en un año y medio

Él mismo se enteró del incendio a las 9:20. "Estaba conduciendo cuando recibí la llamada. Me desmayé y casi choqué ", afirma. Hace un año y medio, un desconocido prendió fuego a su terraza. Los daños ascendieron entonces a 33.400 euros . La compañía de seguros cubrió un tercio y nueve días después, pudimos reabrir.

El hannoveriano sospecha que ahora se trata del mismo autor. Según indician algunos testimonios, "en la Playa de Palma, a algunos les puedes dar 500 euros y aceptan trabajos como este. Es la vida cotidiana aquí. La gente no se detiene ante nada." Abdoulkhanzadeh ha ofrecido una recompensa de 2.000 euros para encontrar al autor del atentado. Él no tiene idea de quién es: "no le debo dinero a nadie ni tengo enemigos. Si alguien tiene un problema conmigo, prefiero que me dé un puñetazo en la cara. Pero no me prendan fuego a mi tienda."

La temporada parece haber terminado antes incluso de empezar. "Quiero reabrir el mes que viene ", dice el propietario. "Pero los daños superan los 100.000 euros, y no tengo el dinero." No obstante, son muchos que frecuentan y valoran el "Chucca". "Según las reseñas de Google, somos el bar de cócteles más popular de la Playa de Palma". Por esta razón está pensando recolectar donaciones y espera que la compañía de seguros intervenga a tiempo.

A pesar de su estado, no se considera que el bar corra peligro de derrumbarse. "Tiene una pinta terrible, y necesitamos una renovación completa. Pero no voy a dejar que la temporada termine". Según confirmó a Mallorca Zeitung, medio del mismo grupo editor que el Diario de Mallorca, un portavoz de la Policía Nacional, se está llevando a cabo una investigación sobre el caso.