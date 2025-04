Clara ha perdido sus dos coches al ser incendiados de madrugada en Costa de la Calma: "Me han quemado mis dos Ibiza y mi seguro no lo cubre"

"Me han quemado mis dos coches y mi seguro no cubre el incendio", se lamenta Clara ante los restos chamuscados de sus dos Seat Ibiza. Un total de cuatro automóviles aparcados en una calle de Costa de la Calma han sido consumidos por las llamas. Todos los indicios apuntan a que les han prendido fuego de manera intencionada.

El devastador incendio se ha producido sobre las cuatro de la madrugada de este miércoles ante el número 48 de la calle sa Madona de Costa de la Calma, en Calvià. De repente cuatro vehículos han comenzado a arder y el crepitar de as llamas, junto a algunos estallidos, han despertado al vecindario."Sobre las cuatro y media de la madrugada he salido de casa. Una vecina me ha avisado que mis coches estaban ardiendo", afirma Clara.

Tras avisar a los servicios de emergencia, una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del cercano parque de Santa Ponça, se han desplazado al lugar del incendio de los cuatro coches. La virulencia de las llamas, reavivado por el combustible de los vehículos, ha provocado que las labores de extinción se hayan prolongado durante más de una hora. Sobre las cinco y cuarto de la madrugada, las llamas ya habían sido sofocadas por completo, pero los automóviles ya habían sufrido cuantiosos daños.

"No me daban problemas"

Clara, vecina de la calle sa Madona de Costa de la Calma, ha sido sin duda la más perjudicada. Sus dos Seat Ibiza han quedado completamente devastados por el fuego. "Tenían 15 años cada uno de los coches, pero iban muy bien. El seguro no lo cubre y me he quedado sin vehículos para ir a trabajar", expone.

Ahora esta gerente de una hamburguesería de Santa Ponça comienza a hacer las cuentas para tratar de comprarse un coche nuevo. "Es un gasto que ahora no contemplaba porque mis dos coches no me daban ningún problema", asevera.

Agentes de la Policía Local de Calvià han colocado un cordón sobre los coches chamuscados. No obstante la investigación para esclarecer el origen del siniestro corresponde a la Guardia Civil. Todos los indicios recabados hasta el momento apuntan a que el fuego habría sido intencionado.