El presidente de la Federación de Patinaje dice que las denuncias de abusos son "un complot" contra él

El presidente de la Federación de Patinaje de Balears, Sebastián Rico Pons, ha negado hoy en el juicio todas las acusaciones de abusos y acoso sexual contra él por parte de tres antiguas empleadas de la institución. "Esto ha sido un montaje, un complot contra mí. Me han montado un tinglado muy bien organizado", ha afirmado. Rico Pons ha sostenido en la Audiencia Provincial que las denunciantes "se han puesto de acuerdo" y que "lo hacen por dinero", en alusión a las indemnizaciones de 5.000 euros que reclamaban cada una. La Fiscalía solicita para él cinco años de cárcel por tres delitos de abuso sexual.

En la segunda y última sesión del juicio, el acusado, de 74 años, ha rechazado haber sometido a tocamientos a las denunciantes. "Yo soy muy poco afectivo, soy más bien seco. Cuando me presentan a una señora no le doy dos besos, sino la mano", ha apuntado. Respecto a los comentarios obscenos que dicen haber recibido las tres mujeres, ha asegurado que no utiliza "jamás" ese tipo de expresiones.

Rico Pons ha explicado que tras tener conocimiento de las denuncias, recibió "presiones" por parte de la dirección general de Deportes del Govern para que dimitiera y así lo decidió, pero que la junta directiva de la Federación se lo impidió. Además, ha justificado que no se aplicara el protocolo de acoso sexual de la Federación porque las denunciantes "ya no trabajaban" allí. Además, ha presumido del "extraordinario" apoyo que tiene por parte de los clubes, por el que lleva en el cargo desde 1984.

"Necesitas una buena follada"

Las tres empleadas han asegurado en el juicio que Rico Pons las manoseaba y les hacía comentarios sexuales de manera habitual. "Se acercaba por detrás y me abrazaba. Me decía que llevara faldas más cortas para poder pellizcarme las piernas, que lo que necesitaba era un buen polvo", ha relatado una de ellas. Otra de las denunciantes ha señalado que el acusado "se pasaba con los comentarios, era bastante grosero". "Me decía: 'necesitas una buena follada. Esto se arregla con un polvo…'. Ocurría en cualquier contexto", ha afirmado. También ha asegurado que Rico Pons "se acercaba mucho" a ella para rozarse. "Me sentía incómoda. Lo apartaba y al día siguiente volvía a hacerlo. Lo único que quiero es que deje de trabajar con niños", ha precisado.

La tercera denunciante ha narrado que durante un campeonato de patinaje, en el que ella se encarga de la megafonía, Rico Pons la tocaba por los hombros y trataba de manosearle los pechos cuando pasaba entre la pared y su silla. "Cada vez que pasaba por detrás se refrotaba. Me decía: 'Necesitas una buena follada, a ver cuándo quedamos'. Yo me sentía muy incómoda. No me tocó el pecho porque no le dejé", ha detallado.