La Policía Local de Palma impone 80 multas en cuatro horas en las Avenidas y s'Arenal

Ochenta multas en cuatro horas. La Policía Local de Palma llevó a cabo cuatro dispositivos especiales de vigilancia a lo largo de la semana pasada, que pusieron de manifiesto la gran cantidad de comportamientos irregulares entre los conductores. La mayor parte de las sanciones (28 casos) fueron por utilizar dispositivos móviles durante la conducción. Entre el resto destacan los conductores que circulaban sin el cinturón de seguridad (9 denuncias) o los niños que no llevaban un sistema de retención adecuado (11 denuncias).

Según informa la Policía Local de Palma, durante la pasada semana, del 7 al 13 de abril, la Unidad Motorizada (UMOT) llevó a cabo cuatro controles preventivos en dos puntos de las Avenidas y la Playa de Palma, con el objetivo de reducir la siniestralidad y evitar graves daños personales.

Los agentes se centraron en verificar el uso correcto del cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y la utilización adecuada de los sistemas de retención infantil (SRI). También vigilaron el cumplimiento de la normativa que prohíbe la manipulación de dispositivos móviles durante la conducción.

Los cuatro controles se realizaron en la avenida de Gabriel Alomar, en Palma, y en la rotonda de Pere Cabrer, en s'Arenal. Cada dispositivo se mantuvo durante una hora aproximadamente, y se saldaron con 80 denuncias. De ellas, nueve fueron por no usar el cinturón de seguridad, once por no utilizar sistemas de retención infantil adecuados y otras 28 por manipular dispositivos móviles durante la conducción.

La Policía Local recuerda que la manipulación de dispositivos móviles implica una distracción en la conducción que incide directamente en la seguridad al volante, lo que aumenta considerablemente el riesgo de accidente. Del mismo modo, no hacer uso del cinturón de seguridad o de los sistemas de retención infantil supone que, en caso de colisión, las lesiones puedan ser muy graves o incluso tener un desenlace fatal.