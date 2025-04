Juicio al presidente de la Federación de Patinaje de Balears por abusos sexuales a tres trabajadoras: "Me decía que necesitaba un buen polvo"

El presidente de la Federación de Patinaje de Balears, Sebastián Rico Pons, se sienta hoy en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial por supuestos abusos sexuales a tres trabajadoras de la entidad. La Fiscalía sostiene que Rico, en el cargo desde 1984, sometió a tocamientos y profirió expresiones obscenas a las víctimas y reclama cinco años de prisión para él. Las denunciantes, personadas como acusación particular, solicitan siete años y medio de cárcel y 5.000 euros de indemnización cada una.

Las tres empleadas han asegurado en el juicio que Rico Pons las manoseaba y les hacía comentarios sexuales de manera habitual. "Se acercaba por detrás y me abrazaba. Me decía que llevara faldas más cortas para poder pellizcarme las piernas, que lo que necesitaba era un buen polvo", ha explicado una de ellas.

Otra de las denunciantes ha señalado que el acusado "se pasaba con los comentarios, era bastante grosero". "Me decía: 'necesitas una buena follada. Esto se arregla con un polvo…'. Ocurría en cualquier contexto", ha afirmado. También ha asegurado que Rico Pons "se acercaba mucho" a ella para rozarse. "Me sentía incómoda. Lo apartaba y al día siguiente volvía a hacerlo", ha contado. "Lo único que quiero es que deje de trabajar con niños", ha precisado.

La tercera denunciante ha narrado que durante un campeonato de patinaje, en el que ella se encarga de la megafonía, Rico Pons la tocaba por los hombros y trataba de manosearle los pechos cuando pasaba entre la pared y su silla. "Cada vez que pasaba por detrás se refrotaba. Me decía: 'Necesitas una buena follada, a ver cuándo quedamos'. Yo me sentía muy incómoda. No me tocó el pecho porque no le dejé", ha detallado.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de tres delitos de abuso sexual y pide para el acusado 20 meses de prisión por cada uno de ellos. También solicita que el procesado indemnice a cada una de las tres víctimas con 2.000 euros.

Rico Pons ha solicitado declarar el último y lo hará previsiblemente en la sesión del martes.