Atropellan al dueño de un taller de sa Pobla al robarle una furgoneta: "Me agarré a la ventanilla y al acelerar me rompió la pierna"

"Me agarré a la ventanilla y le dije párate, él aceleró más marcha atrás en dirección contraria y me solté. Entonces me atropelló y me rompió el peroné de la pierna derecha". Con estas palabras, el dueño de un taller de sa Pobla explica desde su domicilio cómo fue el robo de la furgoneta de un cliente, que acababan de reparar y su posterior atropello. El ladrón se subió al vehículo, lo arrancó y se marchó en sentido contrario haciendo caso omiso a los requerimientos del propietario, agarrado a la ventanilla, y siguió acelerando. Entonces la víctima, de 37 años, se soltó y el malhechor le pasó por encima de la extremidad antes de desaparecer a toda velocidad. Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, han detenido al malhechor por un presunto delito de robo de vehículo y otro de lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la tarde del pasado lunes en un taller de la Ronda de s'Albufera de sa Pobla. Una furgoneta de un cliente acababa de ser reparada y se sacó al exterior para hacer hueco en el establecimiento. Un ladrón, al ver que se quedaba con las llaves puestas, encontró el momento propicio para tratar de robar el vehículo. A continuación la arrancó y empezó a circular marcha atrás en dirección contraria.

Agentes de la Guardia Civil llevan detenido al presunto autor del atropello en sa Pobla. / GUARDIA CIVIL

"En un principio pensaba que se trataba de un operario. Al ver qué iba en marcha atrás en dirección contraria y seguía le dije ¿a dónde vas?. Vi que la conducía un chico al que no conocía de nada", precisa este dueño del negocio, junto con su socio, que fue víctima del atropello y la posterior fractura del peroné de su pierna derecha. El propietario se agarró a la ventanilla mientras conminaba al conductor a que se parara. Este desoyó por completo lo que le decía. Lejos de hacerle caso, fue acelerando más y más en dirección contraria mientras le llevaba consigo.

En vista de que el conductor no tenía la menor intención de pararse, el dueño del taller optó por soltarse en marcha de la ventanilla a la que iba agarrado. "Me caí al suelo y enseguida noté mucho dolor. Me había atropellado la pierna derecha. Me quedé a unos 50 metros de distancia del taller", precisa. Como buenamente pudo, el propietario anduvo a duras penas para llegar a su negocio y pedir auxilio. "Me llevaron a un centro de salud y, como el dolor era insoportable, me dieron un calmante. Luego llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital de Inca, donde me operaron". Un total de 32 grapas, tornillos y algunas placas le tuvieron que aplicar a la víctima.

Numerosos antecedentes

El otro dueño del negocio interpuso la correspondiente denuncia y agentes de la Policía Local de sa Pobla encontraron la furgoneta robada, con la puerta abierta, abandonada en una calle de la localidad. No había ni rastro del conductor. La Guardia Civil inició una investigación para detener al presunto autor del atropello. Un dispositivo conjunto se activó la madrugada del jueves con agentes de la Policía Local de sa Pobla. Finalmente, el presunto autor del atropello logró ser detenido. En la mañana de este viernes ha sido puesto a disposición judicial en los Juzgados de inca. A este malhechor le constan numerosos antecedentes por diversos hechos delictivos.