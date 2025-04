Un acusado de tirar a su perra viva a un contenedor en Pollença alega que "pensaba que estaba muerta»

El dueño de una perra que fue hallada en pésimo estado en un contenedor de basura en Pollença alegó ayer en el juicio que la tiró porque «pensaba que estaba muerta» debido a una enfermedad que padecía.

El acusado, para quien la Fiscalía pide un año de cárcel por maltrato animal al entender que no le dio los cuidados necesarios, aseguró que tenía mucho aprecio a la perra - «la quería como parte de mi familia»- y que llevaba meses tratándola. «Estaba fría, no se movía ni reaccionaba. Si hubiera querido esconderla no la habría tirado allí, porque tenía chip y estaba a mi nombre», alegó.

La perra apareció en el contenedor en marzo de 2021 y fue rescatada por un agente de la Policía Local. «Estaba viva, pero en muy mal estado, parecía que la habían maltratado», contó en el juicio. El animal fue trasladado a Natura Parc, donde se comprobó que sufría leishmaniosis.

«Si no le habían dado tratamiento podía ser un caso de maltrato», apuntó la veterinaria de la fundación, que afirmó que los síntomas que presentaba el animal eran compatibles con esa patología.

El abogado defensor, Martí Cànaves, reclamó la absolución del hombre y, en todo caso, que se aplique una atenuante de dilaciones indebidas.