La Policía Local impone 11 denuncias tras inspeccionar una docena de furgonetas en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma ha impuesto 11 denuncias, una de ellas un informe penal, tras inspeccionar una docena de furgonetas. Todos estos vehículos estaban destinados al transporte de paquetería. La infracción más grave se detectó al constatar que un sujeto al volante de una furgoneta carecía de permiso de conducir.

La actuación de la Policía Local de Palma se produjo el pasado martes, en colaboración con el Servicio de Inspección de la Dirección General de Movilidad del Govern. Junto a estos inspectores tomaron parte agentes de la Unidad Motorizada. La prioridad se centró en el transporte de mercancías.

El dispositivo se estableció en el Camí de Jesús, entre las diez y la once y media de la mañana. Un total de una docena de furgonetas dedicadas al transporte de paquetería fueron inspeccionadas. Los inspectores comprobaron la documentación del conductor y del vehículo. También examinaron las características técnicas de estas furgonetas y si cumplían con la normativa del transporte de mercancías.

Infracciones de tráfico

Respecto a las infracciones de tráfico, los agentes sorprendieron a un conductor haciendo uso del móvil, otro circulaba con un permiso extranjero no válido en España y un tercero presentaba un espejo retrovisor ineficaz. Además, otro vehículo fue denunciado por carecer de seguro obligatorio y otro conductor no había efectuado la renovación del carné de conducir comunitario.

Las infracciones en materia de transporte de mercancías más significativas hacían referencia a carecer ce autorización para el transporte de paquetería, no acreditar la titularidad de la mercancía o no coincidir el titular de la autorización del transporte con el titular del vehículo. Además, se detectó que un conductor no tenía relación laboral con el titular de la empresa. A esto hay que sumar el informe penal efectuado al sorprender a un individuo al volante, que carecía de carné de conducir. La Policía Local anuncia que proseguirá con la realización de estos controles conjuntos para velar por el cumplimiento de la normativa de tráfico y garantizar la seguridad vial.