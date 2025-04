Detenida una mujer por gastarse 563 euros con una tarjeta de crédito que se encontró en Can Picafort

Una mujer de 38 años se gastó 563 euros en compras con una tarjeta de crédito que su titular había extraviado en Can Picafort. La víctima se dio cuenta seis días después de los cargos indebidos y decidió bloquearla. Tras denunciar lo ocurrido, agentes de la Guardia Civil detuvieron a la que había utilizado el medio de pago de forma fraudulenta por un presunto delito de estafa.

Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de marzo. Una persona perdió una tarjeta de crédito en Can Picafort, pero no se dio cuenta hasta seis días después. Fue entonces cuando consultó la aplicación de su banco se percató de que había una serie de cargos por compras que no había realizado en diversos puntos de la isla y bloqueó el medio de pago. A continuación denunció lo ocurrido.

Investigadores de la Guardia Civil del puesto de Santa Margalida se encargaron de las pesquisas para averiguar cómo habían sucedido los hechos. Entre las diversas gestiones que realizaron se encontraba el visionado de las cámaras de seguridad de varios establecimientos donde se había utilizado esta tarjeta de crédito de modo fraudulento.

Bloquearlas de inmediato

Finalmente los investigadores del puesto de Santa Margalida del instituto armado lograron localizar y detener a la mujer que utilizó la tarjeta de crédito de otra persona de un modo fraudulento por un presunto delito de estafa. Desde la Guardia Civil se recomienda tener controlados en todo momento los medios de pago. En caso de pérdida se insta a bloquear las tarjetas de crédito inmediatamente. Esto se puede efectuar desde la entidad bancaria o desde las aplicaciones.