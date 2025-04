La viuda de un muerto por un conductor ebrio exige su ingreso en prisión: "¿Cómo les explico a mis hijas que no tiene consecuencias?"

La viuda de un hombre que murió en un accidente de tráfico causado por un conductor ebrio en s'Estanyol ha exigido hoy en el juicio que el acusado ingrese en prisión. "¿Cómo les explicó a mis hijas que una imprudencia de este calibre no tiene consecuencias?", ha proclamado la mujer en alusión a las dos menores, que iban con su padre en el coche y sufrieron lesiones en el siniestro. La Fiscalía y la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, solicitan cuatro años de prisión para el sospechoso, lo que implicaría su encarcelamiento. El acusado, que ha leído una carta para pedir perdón, admite que había bebido "cuatro o cinco cervezas", pero sostiene que "estaba en condiciones de conducir" pese a que casi triplicó la tasa máxima de alcohol permitida. Su abogado reclama una condena de nueve meses de cárcel al entender que los 40.000 euros que ha consignado para indemnizar a las víctimas deben ser considerados una atenuante muy cualificada de reparación del daño y, por tanto, rebajar drásticamente la pena. Las acusaciones argumentan que se trata de una cantidad muy pequeña frente a los 800.000 euros que ha abonado la compañía de seguros y destacan la gravedad de los hechos para pedir que no se tenga en cuenta.

El accidente ocurrió poco antes de la medianoche del 23 de abril de 2022 en el kilómetro 13,5 de la carretera Ma-6015, en la zona de s’Estanyol. El acusado circulaba al volante de un BMW 218 tras haber consumido bebidas alcohólicas. Acabó invadiendo el carril destinado al sentido contrario y colisionó frontalmente contra un Renault Megane en el que circulaban un hombre, una mujer y tres niñas de 10 y 12 años. El conductor falleció y las otras cuatro ocupantes sufrieron lesiones muy graves. En la prueba a la que fue sometido el acusado arrojó un resultado de 0,68 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, casi el triple que la tasa máxima permitida. Quedó en libertad horas después por orden judicial.

El acusado reconoce la autoría de seis delitos de homicidio y lesiones imprudentes y contra la seguridad vial, pero las partes no han alcanzado un acuerdo de conformidad. La acusación exige que la condena implique el ingreso en prisión del procesado, es decir, que sea superior a los dos años de reclusión y el hombre pretende evitarlo.

En su declaración durante el juicio celebrado hoy en un juzgado de lo penal de Palma, el sospechoso ha confirmado que "había consumido alcohol", pero ha asegurado que fueron "cuatro o cinco cervezas" a lo largo de varias horas y que "estaba en condiciones de conducir". "Iba conduciendo hacia Llucmajor, salí de una curva, había cambio rasante y se ve que invadí el carril contrario. Cuando saló de la curva fue el impacto", ha narrado. Sobre el esfuerzo que le ha supuesto reunir los 40.000 euros para compensar a las víctimas, ha asegurado que tras el accidente el juzgado le requisó el carné y perdió el trabajo. Afirma que cobra ahora mil euros por un contrato a media jornada y otros 850 euros por un piso que tiene alquilado.

"Una noche trágica"

En el turno de última palabra, ha leído una carta que ya hizo llegar a las víctimas. "Necesito pedir perdón por causar tanto daño en una noche trágica para todos. Cometí un error imperdonable con un resultado que jamás me van y me voy a poder perdonar. No pasa un día en que no sienta dolor, rabia y pena por cómo en un segundo todo cambia para siempre. Soy hijo de una madre que tampoco merece todo el sufrimiento que está pasando. Cometí el error más grande de toda mi vida", ha dicho.

La viuda del hombre fallecido y de dos de las menores que iban en el coche ha reclamado, en su declaración como testigo, que la pena que se imponga al acusado suponga su ingreso en prisión. "Lo que más me preocupa de todo este proceso es que a los niños se les educa en consecuencias. Me asusta mucho. A la edad que tienen mis hijas, ¿cómo les puedo explicar que tienen que seguir siendo responsables si una imprudencia de este calibre no tiene consecuencias?", ha preguntado en la sala. La mujer ha detallado que el accidente ha supuesto "un giro de 180 grados" en sus vidas y que han precisado asistencia psicológica. "Era el mejor padre que mis hijas podían tener", ha dicho sobre el fallecido.

El juicio ha quedado visto para sentencia.