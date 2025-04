Absueltos un arquitecto y un ingeniero acusados de un accidente laboral mortal en Marratxí

Un juzgado de Palma ha absuelto a un arquitecto y un ingeniero acusados de un accidente laboral mortal en Marratxí. La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, considera que no está acreditado que el derrumbe del chalé en construcción se debiera a negligencias de los encausados, para quienes la Fiscalía reclamaba penas que sumaban dos años y medio de prisión por delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores.

El siniestro, según detalla la sentencia del juzgado de lo penal número 4 de Palma, ocurrió el 30 de agosto de 2018 en las obras de construcción de un chalé en la urbanización sa Planera, en Marratxí. La primera planta del edificio se derrumbó al colapsar la estructura cuando se acababa de hormigonar el forjado de la planta baja. En el interior de la vivienda se encontraba en ese momento varios trabajadores de una empresa de enconfrados. Uno de ellos falleció y otro sufrió graves lesiones.

La magistrada señala que "no se ha acreditado que el derrumbe en la edificación se debiera a haber prescindido los acusados de toda cautela y de las normas mínimas reguladoras de la profesión". Sobre el arquitecto detalla que no hay evidencias de que su diseño provocara una sobrecarga. Respecto al ingeniero, representado por el abogado Bartolomé Vidal, concluye que no hay pruebas de que no efectuara correctamente los cálculos de la estructura.

Otras posibilidades

"En base a las periciales se han barajado dos hipótesis del colapso de la estructura de la vivienda y ambas aparecen como plausibles y ninguna puede ser descartada. Por tanto, la hipótesis inicialmente considerada por la acusación como la causa del accidente no se ha revelado como la única posible o probable surgiendo la duda perfectamente razonable y razonada de que el colapso pudo ser debido a la causa expuesta por las defensas", sentencia la jueza.