Juicio a un joven por agredir a dos agentes en una discoteca de Campos: «Nada más decirle que éramos guardias civiles vino a pegarnos»

Un joven se enfrenta a una petición de seis años de prisión por agredir a dos agentes de la Guardia Civil que estaban fuera de servicio durante una trifulca en una discoteca de Campos. «Nada más decirle que éramos guardias civiles vino a pegarnos», afirmaron ayer en el juicio los funcionarios, que recibieron puñetazos y patadas. Uno de ellos sufrió fracturas en la cara y el otro, diversas contusiones. El acusado, imputado por delitos de lesiones y atentado, admitió los golpes a los agentes, pero alegó que fueron para defenderse y que en ningún momento supo que eran miembros del instituto armado. El juicio quedó visto para sentencia.

Los hechos ocurrieron hacia las tres de la madrugada del 9 de julio de 2023 en una discoteca situada en la calle de La Rambla, en Campos. Los dos agentes, fuera de servicio y de paisano, estaban de fiesta en el local cuando un amigo del acusado pisó fortuitamente a uno de ellos. Todos coinciden en que hubo entonces un pequeño encontronazo que parecía no ir a más, pero que acabó degenerando en una agresión a los dos guardias.

Los funcionarios aseguraron en el juicio que el acusado les atacó en cuanto supo que eran miembros del instituto armado. «Nada más decirle que éramos guardias civiles, vino a pegarnos», señalaron. Según su versión, el joven actuó con tanto ímpetu que fueron incapaces de hacerle frente. «Nos dijo: 'No me dais miedo, me suda la polla que seáis guardias civiles'. No pudimos con él por su agresividad», contaron. Uno de los guardias recibió varios puñetazos en la cara y sufrió una fractura en la nariz y un traumatismo facial. El otro fue empujado con fuerza y cuando cayó al suelo recibió varias patadas, que le provocaron contusiones en el codo y en la mandíbula.

El amigo del acusado confirmó que, antes de la agresión, le hizo saber quienes eran. «Le dije que se pusiera tranquilo, que eran guardias civiles. Lo supe por su forma de mirar», afirmó este testigo, que dijo no haber presenciado como se inició el enfrentamiento físico porque estaba en el baño.

Dos trabajadores de la discoteca coincidieron en señalar que solo vieron agresiones por parte del acusado. «Los dos guardias intentaban que no fuera a más, pero el chico estaba más agresivo. Le dio un puñetazo a uno, que se quedó como en shock, y empujó y dio patadas al otro», detallaron estos testigos.

El procesado, por su parte, reconoció haber golpeado a los dos agentes, pero apuntó que fue para repeler sus agresiones. «Soy un chaval de 29 años y tengo un carácter muy fuerte. Lo único que he hecho es defenderme. Los policías llevan plac, peroo también cometen errores», dijo. Además, aseguró que no supo en ningún momento que eran guardias civiles: «Ni me lo dijo mi amigo ni me lo dijeron ellos».

La Fiscalía, que pide dos años y medio de cárcel para él, destacó que el joven ya ha sido condenado por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad. El abogado Tomeu Salas, que ejerce la acusación particular y reclama seis años de prisión y 5.700 euros de indemnización, apuntó que «fueron atacados por razón de su oficio». La abogada defensora, en cambio, reconoció el delito de lesiones y pidió que se le aplique una atenuante de reparación del daño porque ha consignado dinero para resarcir a los perjudicados, pero solicitó su absolución del delito de atentado.