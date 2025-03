Utiliza el DNI de una anciana para enviar un paquete de droga a su nombre desde Palma

Un joven de 25 años de edad ha sido detenido por la Policía, acusado de utilizar la documentación personal de una anciana y enviar a su nombre un paquete que contenía droga. La empresa de transportes no localizó a la persona que debía recibir dicho paquete y fue devuelto a la dirección de Palma desde donde se había enviado y fue entregado a la mujer octogenaria, que no sabía nada de dicho envoltorio, ya que ella no lo había enviado a nadie.

Fuentes policiales han detallado que los hechos se descubrieron el pasado martes. Una mujer de más de 80 años llamó a la Policía, indicando que había recibido en su domicilio un paquete que ella no había enviado y tenía sospechas de que se trataba de sustancias estupefacientes.

La Policía acudió a este domicilio. La mujer contó que la empresa de transporte le había dejado un paquete con un remitente erróneo. Debido a que figuraba que había sido ella quien lo había enviado, lo devolvieron a su domicilio. Ella ya señaló al repartidor que no había enviado ningún envoltorio a nadie.

La propia mujer abrió la caja y se dio cuenta que contenía unas tabletas oscuras envueltas en plástico. Al principio pensó que se trataba de chocolate, pero después se dio cuenta que se había equivocado y empezó a sospechar que se trataba de droga. Por ello, decidió llamar a la Policía Nacional.

Los agentes que acudieron al domicilio confirmaron que, en efecto, el paquete contenía placas de hachís. La droga pesaba alrededor de un kilo. La Policía inició una investigación para averiguar quién había sido el responsable del envío de dicho paquete.

El paquete de hachís pudo ser recuperado por la Policía / Policia

A través de una serie de gestiones dentro de la investigación la Policía no tardó mucho en averiguar la identidad del individuo que había enviado el paquete. Los agentes acudieron a su domicilio el mismo martes por la tarde y se procedió a su detención. En ese momento se descubrió que el joven era un viejo conocido de la Policía, ya que le constaban hasta cinco antecedentes policiales.

Se averiguó también que alrededor de un año la víctima había denunciado la pérdida de su cartera, sin descartar que se la habían robado, cuando fue a realizar una compra. En dicha cartera guardaba su documento de identidad. El sospechoso habría utilizado este DNI para enviar el paquete y así, ante cualquier problema, poder evitar la actuación policial. Sin embargo, su plan fracasó y se le pudo relacionar con esta operación de tráfico de drogas.