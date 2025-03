Un joven denuncia una agresión racista en la calle Blanquerna de Palma

Un joven mallorquín de 29 años de edad sufrió el pasado martes una agresión con una clara intención racista en la calle Blanquerna de Palma. El agresor, al que no conocía de nada, le confundió con una persona de origen árabe, debido a su tez morena y le propinó un puñetazo, al tiempo le decía que tenía «cara de moro». El agresor de momento no ha sido identificado, pero se ha localizado a un individuo en las redes sociales, que físicamente se le parece mucho, que estaría introducido en los grupos ultras de Mallorca.

Este incidente ocurrió el pasado martes al mediodía, en la calle Blanquerna de Palma. El joven se encontraba en la zona porque había quedado citado con un amigo. Mientras esperaba, al tiempo que miraba su teléfono móvil, de pronto se le acercó de un individuo de unos 50 años de edad, de aspecto robusto, al que no había visto nunca. “Me preguntó si yo era el que iba pegando carteles por las calles de Palma de la mierda de los palestinos”. El joven reaccionó ante esta acusación. Le respondió que no tenía ninguna relación con los carteles que mencionó, pero le indicó que no le parecía bien que realizara este tipo de comentarios, que parecían propios de un individuo de ideología neonazi y que creía que se había dirigido a él por su piel morena. “Me respondió que tenía cara de moro”. El agresor primero le propinó un empujón al joven y después le lanzó un puñetazo en dirección a la cara, que por fortuna pudo esquivar. La víctima respondió con otro empujón hacia el agresor, que tampoco le hizo mucho daño.

Este incidente fue presenciado por varios testigos. Algunos de ellos reaccionaron al darse cuenta que el individuo había intentando golpear a la víctima, sin que existiera una provocación previa. “Le dije que llamaría a la Policía y él me respondió con insultos. Al darse cuenta que los testigos iban a intervenir decidió irse”.

El joven, junto a dos de los testigos, además de avisar por teléfono a la Policía, decidieron seguirle. Este seguimiento, por indicación de la propia Policía, se realizó desde una prudente distancia. El sospechoso, poco a poco, se fue alejando, y hubo un momento en el que lo perdieron de vista. Precisamente cuando lo estaban buscando con más intensidad, acudió al lugar una patrulla de la Policía Nacional, que también se sumó al intento de localización de este individuo, pero no se le encontró.

El joven aseguró a este periódico que está seguro que el individuo que le increpó e intentó agredir era un racista, y que cree que actuó contra él al confundirle con un migrante . Al indicar el aspecto de este individuo, la víctima recuerda que debe tener alrededor de unos 50 años, una altura aproximada de 1,70, que iba vestido con un chándal y con una gorra de España.

La víctima está pendiente de formalizar la denuncia ante la Policía, sobre todo para evitar que pueda producirse un incidente como el que ocurrió en la calle Blanquerna de Palma. Se sabe que los individuos que simpatizan con estas ideas tan radicales, que se caracterizan con comportamientos racistas hacia las personas de origen árabe, tienen costumbre de utilizar las redes sociales. El joven está indagando en varias páginas de internet, con la esperanza de que pueda localizar alguna foto del hombre que le increpó y trasladar esta información a la Policía.