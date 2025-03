La viuda del hombre asesinado en la Playa de Palma: "Sigo pensando que no es real. Quiero llamarle y enseñarle cómo crecen sus hijos"

"Incluso hoy a veces pienso: eso no puede haber ocurrido realmente. Quiero llamarle y enseñarle cómo crecen sus hijos". Sarah M., alemana de 35 años, perdió a su pareja en octubre de 2023. Nigel Liebchen, un alborotador alemán conocido en Playa de Palma, asesinó a puñaladas a José Miguel L. Este pasado jueves fue condenado a 18 años de cárcel y deberá indemnizar con 500.000 euros en total a la familia.

La culpabilidad se aclaró antes de la condena. "La otra parte me ha hecho una oferta. Quieren negociar un acuerdo", aseguró la alemana antes de conocer el resultado del juicio. "Nigel no quiere ir a la cárcel más de 20 años. Aceptará menos. A cambio, quiere darme una propiedad que tiene en Gran Canaria". Sin embargo, la madre de dos hijos no estaba segura de querer aceptar la oferta. "Quiero que permanezca en prisión el mayor tiempo posible". El dinero o los objetos de valor no son importantes para ella. "Mis hijos ya no tienen padre. No hay compensación".

Sarah M. estaba en casa con los niños la noche del 20 de octubre de 2023 cuando su pareja y el presunto agresor se encontraron en el restaurante "Teckel's" de la Playa de Palma, propiedad de la víctima y de un amigo. Allí se encontraban otros conocidos que presenciaron una discusión. "José se sirvió una cerveza. Nigel no paraba de provocarle", dijo uno de los amigos. Al parecer, José tiró entonces el vaso al suelo.

La víctima recibió once puñaladas

Los dos hombres se pusieron violentos y salieron a la calle. "José salió corriendo, pero resbaló porque había llovido poco antes", cuenta la viuda. "Entonces Nigel le cogió por detrás y le apuñaló". Once veces con un cuchillo de entre 10 y 15 centímetros de hoja. El hombre, de 33 años, murió en el acto.

La mujer de Magdeburgo no se enteró hasta el día siguiente. "Llevaba a los niños al colegio cuando me llamó el hermano de mi pareja. Nunca olvidaré sus palabras: José ha muerto". Ella se negó a creerlo y condujo hasta el pequeño piso de Arenal que tenía el joven de 33 años. "Buscábamos piso y me quedé en casa de unos amigos".

José no estaba allí y la policía no tenía información en ese momento. Cuando se dirigía al hospital de Son Llàtzer, la amiga volvió a ponerse en contacto con ella para confirmárselo. "Lo siento mucho, Sarah".

Los niños se enteraron dos días después de que su padre había muerto

Cuando le pidieron que fuera a la policía, ya no estaba realmente allí mentalmente. "Sólo recuerdo que la policía dijo que había una pena de diez a quince años por asesinato. Eso me pareció ridículamente bajo". En los días siguientes, se limitó a vegetar. "Hablaba con José e imaginaba que el sonido del viento eran sus respuestas". No dio la noticia a sus hijos hasta dos días después.

La investigación de la Policía Nacional apuntó en su momento a que el acusado reclamaba dinero a la víctima, pero esta circunstancia no figura en el relato de hechos pactado entre las partes. Los conocidos sospechan de discrepancias en un trato de drogas. Al parecer, la víctima debía al autor 1.200 euros. Además de dos restaurantes, el hijo de padre alemán y madre dominicana también regentaba un "grow shop" donde vendía material para cultivar cannabis. "Conocía sus problemas de dinero. Me dijo que tenía que hacer un poco de malabares, pero que no me preocupara", dice la mujer de 35 años.