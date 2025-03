"Me trajeron de Ecuador a Mallorca engañada, decían que eran de la mafia y tuve que prostituirme"

Una mujer sudamericana ha denunciado hoy, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, que fue engañada para viajar a Mallorca con la promesa de trabajar en la hostelería y acabó forzada a prostituirse en un piso de Alcúdia. "Cuando llegué me dijeron que trabajaban para la mafia rusa. Que tenía que pagar una deuda y que mataban a las chicas y las hacían desaparecer en el mar", ha contado la denunciante. Según su versión, se vio forzada a entregar su pasaporte y su teléfono móvil y a ofrecer sus servicios sexuales bajo amenazas. La Fiscalía pide ocho años de prisión para el hombre que gestionó la llegada a la isla de la mujer y tres años de cárcel para la mujer que supuestamente estaba al frente de la vivienda por delitos de trata de seres humanos y prostitución coactiva. Ambos han negado los cargos durante la vista oral, que continuará la semana que viene.

La víctima, de nacionalidad venezolana y que ha declarado como testigo protegida a través de videoconferencia, ha explicado que conoció al acusado a través de una amiga común. "Me contó que vivía en España muy bien y que había mucho trabajo en la hostelería", ha señalado. Según la acusación, el hombre se aprovechó de su precaria situación económica, con una hija menor a su cargo y un cáncer recién superado, para engañarla. "Se ofreció a gestionarme los papeles y los billetes para viajar a Mallorca. Nunca hablamos de ejercer la prostitución", ha recalcado. "Le di 1.300 dólares a un conocido suyo en el aeropuerto de Caracas para pagar los pasajes", ha detallado.

De este modo, la mujer llegó a Mallorca en noviembre de 2019. "Al llegar me dijo que él trabajaba con una mafia rusa y me pidió mi teléfono móvil. Me dijo que iba a trabajar en una casa, que ellos mataban a las personas que no hacían caso, que las mataban y las hacían desaparecer en el mar. Tenía que pagar una deuda por el viaje. Yo tenía miedo y no sabía dónde iba", ha narrado. La denunciante fue trasladada a un piso de Alcúdia donde varias mujeres ofrecían sus servicios sexuales, gestionado según su versión por la mujer acusada. "Me dijo que debía estar disponible las 24 horas del día y que tenía que ganar dinero".

Tras permanecer unos días en ese prostíbulo, el acusado le anunció que iban a trasladarla a la República Checa para prostituirse allí. La víctima ha explicado que acabó convenciéndole para quedarse en Mallorca y fue finalmente llevada a un prostíbulo de Inca, desde donde consiguió pedir ayuda y el caso acabó en manos de la Guardia Civil. Los dos encausados fueron detenidos unos meses después.

Los dos sospechosos han negado estas acusaciones. El hombre ha asegurado que la denunciante ejercía la prostitución en Ecuador y le pidió ayuda para mudarse a España. "Insistió mucho y lo gestionó. Cuando vino a Mallorca me dio su pasaporte porque tenía miedo a perderlo", ha alegado. La acusada ha negado ser la encargada del piso de Alcúdia y ha señalado que fue la denunciante quien contactó con ella para pedirle "una plaza" en el prostíbulo. "Podía salir cuando quisiera", ha precisado.

El juicio debía concluir hoy, pero ante la gran cantidad de testigos que han sido citados por las partes proseguirá el próximo martes.