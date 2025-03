El TSJB confirma la condena de 15 y 12,5 años de cárcel a dos hombres por matar a un turista alemán al tirarlo de una furgoneta en la autopista en s'Arenal

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado la condena de 15 y 12,5 años a dos hombres por un delito de homicidio al tirar de una furgoneta en la autopista de s'Arenal al joven turista alemán de 20 años Tim Vogt en octubre de 2022. La sentencia desestima por completo los recursos interpuestos por la defensa de los dos procesados y confirma la resolución judicial de la magistrada presidenta del tribunal del jurado, después de que este emitiera un veredicto de culpabilidad.

La magistrada también impuso a los dos acusados que deben indemnizar a los padres y a la hermana de la víctima, de forma conjunta y solidaria, con la suma de 197.677,74 euros. Asimismo les impuso correr con los gastos que suponían el traslado de los restos mortales del joven turista alemán a su país natal, el entierro y el funeral. Además de respaldar la sentencia de la magistrada, el TSJB rechaza la petición formulada por las defensas de los procesados de anular la petición formulada por las defensas de los procesados de anular la condena y la repetición del juicio con la constitución de otro jurado.

En este sentido, en su encendida defensa de la labor de la magistrada, el TSJB señala que "difícilmente se puede sostener que la juzgadora haya actuado con pérdida de imparcialidad evidenciando con ello que tuviera una predisposición negativa hacia los acusados o tomando partido contra ellos". La sentencia también remarca que no existe la menor constancia de que pudiera existir "un juicio previo contra de culpabilidad anticipado". Además, la resolución niega categóricamente que hubiera podido trasladar a los miembros del tribunal popular "un sesgo desfavorable". De hecho subrayan que no se aprecia la menor toma de partido hacia ninguna de las partes en la dirección del debate e intervenciones que tuvo durante el juicio.

Muerto en el acto

Así, la Sala de lo Civil y Penal del TSJB destaca que la presidente del tribunal del jurado "no incurrió en conductas que ni en manifestaciones que pusieran de manifiesto la pérdida de imparcialidad". No obstante la resolución judicial considera que "no fue acertada la lectura de las preguntas de las acusaciones" cuando los acusados se habían limitado a contestar solo las preguntas de sus abogados. "Las defensas, pudiendo y debiendo haberlo hecho, no reaccionaron oponiéndose, por lo que la queja ahora no tiene alcance".

Los hechos ocurrieron en la noche del 8 de octubre de 2022. Los ahora condenados Francisco Jesús J.G. y José David R.S. circulaban por la avenida Fra Joan Llabrés, en la zona de s’Arenal, en una furgoneta Citroën Berlingo. Entonces, vieron a Tim Vogt, un joven alemán de 20 años, que se encontraba caminando por la acera de enfrente con síntomas de embriaguez. Este subió a la parte trasera del vehículo. Cuando circulaban por la autopista de s'Arenal, y habían transcurrido tan solo dos o tres minutos, en dirección a Palma y estaban cerca de es Pil·larí, lo arrojaron a la calzada por el lado derecho. Francisco Jesús J.G. conducía y José David R.S. abrió la puerta corredera del vehículo antes de dar un fuerte empujón a Tim Vogt, que le abocó a una muerte segura. El turista germano quedó tumbado en el asfalto y fue arrollado por un coche. El conductor no pudo evitar el atropello y murió en el acto.