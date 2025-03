«Un hombre me dio un cabezazo porque le pedí que recogiera la caca de su perro», denuncia una vecina de Palma

«Cuando intenté que recogiera el excremento de su perro me respondió: ‘¡Métetela por el culo y vete a casa a buscar cacas, gorda!’. Me sentó tan mal que recogí yo misma las heces con una bolsa mía, le seguí y se la arrojé. No pretendía darle, pero tuve la mala fortuna de que le pegó en la espalda. Aunque estaba en la bolsa y no le ensució. Entonces él se volvió y me pegó un cabezazo, que me hizo sangrar por la nariz». Es el relato que hace una vecina de Palma de 35 años del incidente ocurrido el viernes al mediodía en el parque del Canódromo. La víctima ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, junto con las fotos que hizo al agresor.

Según explica la mujer, el pasado viernes, poco antes de la una del mediodía, estaba paseando a su perro por el parque del Canódromo de Palma, cuando se fijó en un hombre que también llevaba un can, y que no recogía las cacas que acababa de hacer.

«Yo estoy muy sensible con este tema, porque hay muchos vecinos que se quejan por estas conductas, y al final nos culpan a todos los dueños de perros», comenta la mujer. Así que le pidió al hombre que recogiera las heces, pero él respondió de muy mala manera: «¡Métetela por el culo y vete a casa a buscar cacas, gorda!».

La mujer se sintió tan molesta que recogió ella misma la caca y siguió al individuo, mientras le pedía que cogiera la bolsa. «Como me toques con eso te mato», dice que le espetó el hombre. Entonces le arrojó la bolsa. «No pretendía darle, si lo llegó a hacer adrede no le hubiera alcanzado, pero tuve la mala suerte de que le pegó en la espalda, aunque estaba dentro de la bolsa y no le manchó», cuenta.

Entonces el hombre se revolvió contra ella y le propinó un cabezazo en la cara que le dejó la nariz sangrando, la tiró al suelo y le propinó más golpes antes de marcharse. Cuando un joven se acercó a defenderla, se marchó corriendo.

La víctima todavía pudo hacer varias fotos del presunto agresor, que ha entregado a la Policía junto con la denuncia. Tuvo que ser asistida en Son Espases, aunque finalmente no ha sufrido ninguna fractura. Sin embargo, confiesa que el incidente la ha afectado y que tiene miedo de volver a encontrárselo.

